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Yaramazlara biraz batar!

Reuters kareleriyle: Notre-Dame Katedrali’nde yangın

Fransa’nın başkenti Paris’te Notre-Dame Katedrali’nde yangın çıktı.

Fotoğraflar: Reuters

Notre-Dame Katedrali’nden bir sözcü tarihi yapının tamamının yanıyor olduğunu söyleyerek, “Geriye hiçbir şey kalmayacak” dedi.

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Avrupa’da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen 850 yıllık tarihi Notre-Dame Katedrali’nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktı.

Tarihi yapının duvarlarındaki çatlakların giderek belirginleşmesi ve bazı kısımlarının dökülmeye başlaması sonrası renovasyon çalışmaları başlatılmıştı.

Paris’teki emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

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Katedralin çatısının tamamı çıkan yangın sonucu çöktü.

Çıkan yangının söndürülememesi nedeniyle çevre binaların tahliye edilmesine karar verildi.

Paris itfaiyesi, Notre-Dame Katedrali’ndeki yangının söndürülüp söndürülemeyeceğinden emin olamadıklarını duyurdu.

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