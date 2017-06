Reuters kareleriyle: NBA’de şampiyon Golden State Warriors, finallerin ‘MVP’si Kevin Durant

NBA final serisi beşinci maçında Cleveland Cavaliers’ı 129-120 mağlup eden Golden State Warriors seriyi 4-1’e getirerek son üç yılda ikinci, toplamda beşinci şampiyonluğuna ulaştı.

Oracle Arena’da oynanan mücadelede Kevin Durant 39 sayı, yedi ribaunt ve beş asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Stephen Curry 34 sayı, altı ribaunt ve 10 asistle Durant’a eşlik etti.

Sezon başında Oklahoma City Thunder’dan Golden State Warriors’a geçen Durant, 35.2 sayı, 8.4 ribaunt ve 5.4 asist ortalamasıyla finallerin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

#NBAFinals MVP Kevin Durant powers @warriors to Game 5 win with 39 PTS on 14/20 from the field! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/WmjXv8Iacv

— NBA (@NBA) 13 Haziran 2017