Reuters kareleriyle: NBA’de şampiyon Golden State Warriors, finallerin ‘MVP’si Kevin Durant

NBA final serisi beşinci maçında Cleveland Cavaliers’ı 129-120 mağlup eden Golden State Warriors seriyi 4-1’e getirerek son üç yılda ikinci, toplamda beşinci şampiyonluğuna ulaştı.

Oracle Arena’da oynanan mücadelede Kevin Durant 39 sayı, yedi ribaunt ve beş asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Stephen Curry 34 sayı, altı ribaunt ve 10 asistle Durant’a eşlik etti.

Sezon başında Oklahoma City Thunder’dan Golden State Warriors’a geçen Durant, 35.2 sayı, 8.4 ribaunt ve 5.4 asist ortalamasıyla finallerin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

#NBAFinals MVP Kevin Durant powers @warriors to Game 5 win with 39 PTS on 14/20 from the field! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/WmjXv8Iacv — NBA (@NBA) 13 Haziran 2017

Bir mağlubiyetle şampiyon

Play-off’ta sırasıyla Portland Trail Blazers, Utah Jazz ve San Antonio Spurs’ü 4-0’la ‘süpüren’ Golden State Warriors, tek mağlubiyetini final serisinde Cleveland Cavaliers deplasmanında aldı.

LeBron James’in 41 sayısı yetmedi

Geçen sezonun şampiyonu Cleveland Cavaliers’ta LeBron James’in 41 sayı, 13 ribaunt ve sekiz asistlik oyunu galibiyete yetmedi.

James, 33.6 sayı, 12 ribaunt ve 10 asist ortalamasıyla NBA finaller tarihinde ‘triple-double’ ortalama yakalayan ilk oyuncu oldu.

İki ekip geçen sezon da finalde karşı karşıya gelmiş, Golden State’in 3-1 öne geçtiği seride tarihi bir geri dönüşe imza atan Cleveland 4-3’le şampiyonluğa ulaşmıştı. 2015 yılındaki finalde ise Cavaliers karşısında seriyi 4-2 kazanan Warriors kupaya uzanmıştı.

GSW’nin son üç yılda ikinci şampiyonluğunu kazandığı gece, Reuters objektiflerine böyle yansıdı…