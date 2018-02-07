Reuters kareleriyle: Görünen o ki dünya civarında bir otomobil var

Space X’in uzaya fırlattığı Tesla marka otomobilin dünya üzerinde çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 Şubat 2018

ABD’li işadamı-mühendis Elon Musk’ın kurduğu Space X firması gelecekteki uzay yolculuklarını kolaylaştırmak üzere tasarlanan ‘Ağır Şahin’ adlı dünyanın en güçlü roketini dün gece deneme amaçlı fırlatmıştı. ‘Ağır Şahin’, yine Elon Musk’ın kurduğu Tesla şirketinin bir otomobilini de Mars ve astroid kuşağı arasınaki yörüngesine sokmak üzere taşıyor.

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Elon Musk otomobilin seyahatinin ilk saatlerinde dünya yörüngesinde çekilmiş görüntülerini Twitter’da paylaştı. Musk, “Görünen o ki dünya civarında yörüngede bir otomobil var” diye yazdı.