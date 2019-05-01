Reuters kareleriyle dünyada 1 Mayıs

İşçi Bayramı dünyanın dört bir yanındaki meydanlarda çoşkuyla kutlandı.
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da 100 bini aşkın kişi bir araya geldi.
Rusya’nın ikinci büyük kenti St. Petersburg’da düzenlenen gösterilerde polisle çatışma sonucu 15 kişi gözaltına alındı.
Filipinler’in başkenti Manila’daki gösterilerde Başbakan Rodrigo Duterte’yi temsil eden bir kukla meydanda ateşe verildi.
Endonzeya’nın başkenti Cakarta’da göstericiler düşük maaşları protesto etti. Gazeteciler basına uygulanan sansürü protesto etmek için maske taktı.
Güney Kore’nin başkenti Seul’de bir araya gelen sendikalar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.
Japonya’da bugün yönetime gelen İmparator Naruhito, başkent Tokyo’daki rejim karşıtı protestoların hedefiydi.
Fransa’nın başkenti Paris’te halk, İşçi Bayramı’nı kutlamak için ‘Sarı Yelekliler’le birlikte meydanlardaydı.
Sıkı güvenlik tedbirleri kapsamında 7 bini aşkın polis görevlendirildi. Göstericiler ile polis arasında çatışmalar çıktı, göstericilerden bazıları yaralandı.
Yıllardır 1 Mayıs kutlamalarının yasaklandığı Kamboçya’da yüzlerce kişi başkent Phnom Penh’te meydanları doldurdu, gelir eşitsizliği ve ayrımcılığı protesto etti.
Bangladeş’in başkenti Dakka’da binlerce kişi hükümetin refah politikalarındaki sorunlar ve sağlıksız çalışma koşullarına karşı protestolarda bulundu.
Ön saflarda yer alan kadınlar, iş yerindeki cinsel istismar ve cinsiyet ayrımcılığına dikkat çeken sloganlar attı.