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Yaramazlara biraz batar!

Reuters, İzmir depremini dünyaya bu karelerle duyurdu

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen, 25 kişinin hayatını kaybettiği, 831 kişinin yaralandığı 6.6 büyüklüğündeki depremi Reuters bu karelerle dünyaya duyurdu.

Fotoğraflar: Reuters

Dün saat 14:51’de meydana gelen depremde çok sayıda bina yıkılmıştı.

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AFAD’ın duyurusuna göre, biri boğulma sonucunda olmak üzere toplam 25 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Deprem sonrasında, 35’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere toplam 489 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi.

Sekiz binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi. 

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.9 olarak tespit ettiklerini duyurdu.

Hayatını kaybedenler arasında deprem sonrası Seferihisar ilçesinde yaşanan tsunamide akıntıya kapılan 86 yaşındaki Fatma Erçetin de vardı.

Son olarak sabah saatlerinden depremden yaklaşık 17 saat sonra enkaz altından iki kişinin kurtarıldığı haberi geldi.

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