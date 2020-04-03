Reuters: İstanbul’da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelebilir

Corona virüsüyle mücadele kapsamında İstanbul başta olmak üzere bazı şehirler için ek önlemlerin değerlendiriliyor. Sokağa çıkmada 65 yaş üzerindekilere olduğu gibi 18 yaşın altındakilere yönelik de sınırlama getirilebilir. Özel araçların tamamen yasaklanması gündemde.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de vaka sayısı 18 bin 135’e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 356 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem vaka hem de ölü sayısında İstanbul’un ilk sırada yer aldığını açıklamıştı.

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Virüsün yayılma hızının dikkat çekici seviyede olduğunu ve İstanbul, İzmir ve Kocaeli için yeni bazı tedbirlerin alınması gerektiğini belirten konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Reuters’a kademe kademe bazı tedbirlerin yürürlüğe girebileceğini açıklayarak şu bilgileri verdi: “Özellikle vaka sayısının en çok olduğu İstanbul’da bir yaş sınırlaması gündeme gelebilir. Bu da seçenekler arasında. 65 olan sınırlama 60’a inebilir, 18 ya da yakın bir yaş da buna eklenebilir.”

‘Sokaka çıkma yasağı önerildi’

Aynı kaynak, başka tedbirlerin de gerekebileceğini belirterek, “Sokağa çıkma yasağına kadar öneriler oluyor, bunların alternatifleri de bulunuyor. Henüz nihai bir karar verilmedi, bunlar seçenekler arasında” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki gün önce yaptığı açıklamada salgın yaygınlaşırsa çok daha ileri tedbirlere gidebileceklerini söylemiş ancak “Üretimin ve ihracatın devam etmesi konusunda kararlıyız” demişti.

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Yapılan çalışmaların, yayılımın aynı hızla devam etmesi halinde nisan ayında oldukça sıkıntılı bir durum olabileceğini gösterdiğini belirten kaynak, “Ekonominin zarar görmemesi için çarkların dönmesi gerekiyor ama bazı kısıtlamalar olması artık zorunlu hale geliyor” dedi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre de hükümette yapılan seri toplantıların sonuncusunda, özellikle İstanbul kaynaklı yayılmaları önlemek için yeni kararlar alınması masaya yatırıldı. Toplantıda özel araçların birkaç gün içinde tamamen yasaklanabileceği belirtildi.