Reuters: İran’daki benzin zammı protestolarında bin 500 kişi öldü

İran’da 15 ve 16 Kasım’da, ülke çapına yayılan benzine yapılan zammı protesto gösterilerinde, aralarında 18 yaşından küçük gençler ve kadınların da bulunduğu bin 500 gösterici ile güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor. Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in ise gösterilerin ‘her ne pahasına olursa olsun durdurulması’ emrini verdiği iddia edildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in İran İçişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, İran’da akaryakıt fiyatlarına yüzde 50’ye varan zam yapılması üzerine 15 Kasım’da başlayan protesto gösterilerinde, iki haftadan kısa süre içinde bin 500 kişi hayatını kaybetti. Üç İran İçişleri Bakanlığı yetkilisinin Reuters’a verdiği bilgiye göre, hayatını kaybedenlerden en az 17’si, 18 yaşından küçük genç insanlar. Hayatını kaybedenlerden yaklaşık 400’ünün ise kadın olduğu belirtildi. Söz konusu rakamın içinde, güvenlik güçleri ve polisten de hayatını kaybedenler var.

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Reuters’in, Hamaney’in yakın çevresinden bir yetkiliye dayanarak haberleştirdiği bilgiye göre, Dini Lider Ali Hamaney, gösteriler sırasında güvenlik ve hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda, “Göstericileri her ne pahasına olursa olsun durdurun” emri verdi. Reuters, söz konusu toplantıda verilen emri, ayrıca yine Hamaney’in yakın çevresinden üç yetkiliye teyit ettirdi.

İran hükümet sözcüsü, Hamaney’in söz konusu emri verdiği, 17 Kasım’da gerçekleştiği öne sürülen toplantı ile ilgili herhangi bir yorum yapmadı. İran’ın Birleşmiş Milletler temsilcisi de bu konudaki soruları yanıtsız bıraktı.

İran’da 15 Kasım’da başlayan ve çok sayıda şehre hızla yayılan gösterilerin, 1978-1979’daki İran İslam Devrimi sürecinden bu yana en büyük protesto dalgası olduğu belirtiliyor.

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Uluslararası Af Örgütü, 16 Aralık’ta yayınladığı raporda, gösterilerdeki ölü sayısının en az 304 olduğunu bildirmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Reuters’a yaptığı açıklamada, İran’daki ölü sayısının binin üzerinde olduğunu tahmin ettiklerini söylemişti.