Interpol’den Nissan’ın eski CEO’sunun tutuklanması için Lübnan’a talimat

Yargılandığı Japonya’dan Lübnan’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un tutuklanması için Interpol’den Lübnan’a talimat gönderildiği belirtildi.
Nissan’ın görevden alınan ve Japonya’da yargılanan Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı eski CEO Carlos Ghosn, Japon adalet sisteminin ‘esiri’ olmayacağını söyleyerek Lübnan’a kaçmıştı. İçişleri Bakanlığı, Ghosn’un İstanbul üzerinden Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçışıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Lübnanlı bir adliye kaynağının Reuters’a verdiği bilgiye göre, tutuklama talimatını içeren Interpol kırmızı bülteni iç güvenlik güçlerine ulaştı ancak henüz yargıya gönderilmedi.
Kaynaklar, Ghosn’un Lübnan’a İstanbul’dan kalkan bir uçakla gittiğini belirtmişlerdi.