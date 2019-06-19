Reuters, İmamoğlu seçmenini dünyaya böyle haber yaptı

‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun bu akşam Ümraniye’de düzenlediği mitingi izleyen Reuters haber ajansı muhabirinin çektiği ve dünyaya servis edilen bir kare, dikkat çekti.

Reuters haber ajansı, Ekrem İmamoğlu’nun Ümraniye mitinginden bu kareyi servis etti. Fotoğraf : Murad Sezer (Reuters)

Reuters’in çektiği fotoğrafın, Ekrem İmamoğlu seçmeninin ‘genç’ yapısı ile barışa, huzura duyulan özlemi göstermesi açısından önemine işaret ediliyor.

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Ekrem İmamoğlu’nun sabah Bahçelievler’de başlayıp, Şişli, Üsküdar ve Sancaktepe’de sürdürdüğü seçim çalışmaları, akşam saatlerinde Ümraniye’de devam etti. İmamoğlu, seçim otobüsüyle ilçede seçim turu atarak halkla selamlaştı. Ümraniyeliler, yol boyu İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Zaman zaman otobüsün önünü kesen vatandaşlar, İmamoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi. Seçim turunu tamamlayan İmamoğlu, Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde halkla buluştu. İmamoğlu’nun içinde bulunduğu otobüs, yaşanan izdiham nedeniyle miting alanına zorlukla girebildi. Trafiğe kapalı caddeyi hınca hınç dolduran, çevre sokaklara taşan kalabalık, sık sık ‘Ekrem Başkan’, ‘Her şey çok güzel olacak’ ve ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganlarını attı. İmamoğlu’nun mitingi, ev ve iş yerlerinin balkonlarından ve çatılarından da çok sayıda kişi tarafından izlendi.