Reuters: Halkbank ‘ABD’nin yargılama yetkisi yok’ iddiasında bulunabilir

ABD savcıları tarafından İran yaptırımlarını ihlal etmeye yardımla suçlanan Halkbank, dava resmi bir itiraz sürecine girmeden önce, ABD mahkemelerinin yargı yetkisi olmadığını iddia edebileceklerini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Dava dosyasına göre, Halkbank ayrıca Manhattan’daki federal mahkemede duruşmaya katılmamaması nedeniyle ‘firari‘ olduğu yönündeki savcıların iddialarını reddetti ve mahkemeye çıkmanın yargı yetkisini kabul ettiği şeklinde yorumlanabileceğini söyledi.

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Banka, yazılı açıklamasında “Halkbank kurumsal bir yapı olarak, temsil edilecek fiziki bir yapı olmadığı için ‘firari‘ olamaz” ifadelerini kullandı.

Halkbank ayrıca, ABD bölge mahkemesi yargıcı Richard Berman’ın redd-i hakim talebinde bulunmasını isteyeceklerini belirtti.

Soruşturmayı yürüten ABD’li savcı Geoffrey Berman’ın sözcüsü konuya ilişkin açıklama yapmadı.

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Manhattan’daki federal mahkemedeki savcılar 16 Ekim’de Halbank’ı, ABD’nin İran yaptırımlarını delerek milyarlarca dolarlık bir programda yer almakla suçlamışlardı.

Halkbank, iddianame ve yargı sürecini Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı askeri operasyon sebebiyle Türkiye’ye karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak nitelemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise iddiaları ‘yasadışı, çirkin’ bir adım olarak nitelendirmişti.

Halkbank’ın neden redd-i hakim talebinde bulunmaya çalıştığı net değil.