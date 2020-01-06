Reuters: Hafter güçleri Libya’nın en önemli kentlerinden Sirte’ye girdi

Libya’nın doğusundaki Tobruk ve Bingazi merkezli, kendilerine ‘Libya Ulusal Ordusu’ (LNA) adını veren General Halife Hafter’e bağlı askeri güçlerin, Türkiye’nin yardım için asker göndereceği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (GNA) kontrolündeki en önemli merkezlerden Akdeniz kıyısındaki Sirte kentini ele geçirdiği bildiriliyor. Hafter güçlerinin kente girdiğini, kentteki görgü tanıkları da doğruladı.

Hafter güçlerinin Sirte’deki yeni görüntüleri. Fotoğraf: libya.liveuamap.com

Reuters’in haberine göre, Hafter güçleri, kentin büyük bölümünü kontrol altına aldı. Hafter’in, Sirte’yi ele geçirmesiyle 2019 Nisan’ında Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin batıdaki başkenti Trablus’a karşı başlattığı harekatta ilk önemli ilerlemesini kaydetttiği bildiriliyor.

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Sirte, ABD hava kuvvetlerinin yardımıyla 2016’da IŞİDin elinden alındığından beri Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kontrolündeydi.

Hafter güçlerinden yapılan açıklamada, Sirte’deki el-Kardabiye hava üssünün de ele geçirildiği belirtilerek şöyle dendi: “Güçlerimiz, kuşatılan Sirte’deki bütün bölgeleri kontrol altına aldı. Sirte’yi tamamen kurtarmak için kentin merkezine doğru ilerliyoruz.”

Bir Sirte sakini ise Reuters’a telefonla yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Libya Ulusal Ordusu konvoylarını Sirte kentinin içinde görebiliyoruz… Kentin büyük kısmını kontrol ediyorlar. Ayrıca silah sesleri duyuyoruz.”

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Hafter güçleri, Akdeniz kıyısındaki, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin elindeki diğer önemli kent Misrata’dan ise çekildiklerini bildirdi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden, Sirte’deki durum hakkında bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Reuters, Libya’ya asker gönderme tezkeresi TBMM’de kabul edilen Türkiye’nin ise Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne askeri danışman ve uzman göndereceğini bildirdi.