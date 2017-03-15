Reuters fotoğraflarıyla Türkiye’nin referandum bebeği ‘Evet’

Diyarbakır’da iki ay önce dünyaya gelen ‘Evet’ isimli bebek uluslararası haber ajansı Reuters tarafından görüntülendi.

Ergani ilçesinde yaşayan Mustafa ve Songül Çelik çiftinin bundan yaklaşık iki ay önce bir kız bebekleri oldu.

Çelik çifti için deyim yerindeyse ‘sıradan’ bir gelişmeydi bu. Zira yeni doğan bebek, ailenin dokuzuncu çocuğuydu.

Bebeği özel kılan şey ise 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu.

Anne Songül Çelik, şubat ayında verdiği söyleşide şunu söylemişti: “Eşime ‘Evet ismini verelim’ dediğimde olumlu karşıladı. Tayyip Erdoğan için bu ismi bıraktık. Eskiden köyümüzde su, yol yoktu. Şimdi evimizde çeşme var. O yüzden ‘Evet’ diyoruz.”

Bu fikre baba Mustafa Çelik de sıcak bakınca, Çelik ailesinin yeni üyesine seçimlere atıfla ‘Evet’ ismi verildi. Baba Çelik, bunun ‘bir hatıra olacağına’ inanıyor.

‘Evet’ bebeğin büyüyünce bu ismi ne kadar benimseyeceği bilinmez ama şimdiden Reuters dahil dünya basınında yer edinmiş vaziyette.