Reuters kareleriyle Barcelona’daki IŞİD saldırısı

İspanya’nın Barcelona şehrinde en az 13 kişi hayatını kaybettiği IŞİD saldırısının ardından şehre 120 kilometre uzaklıktaki Cambrils kentindeki saldırı hazırlığı, polis tarafından önlendi.

Saldırı hazırlığında oldukları ve intihar yeleği taşıdıkları açıklanan beş kişi, polisle girdikleri silahlı çatışmada öldürüldü.

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Çatışmada, altı sivil ve bir polis de yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

Kentin en işlek caddesi Las Rambla’da yerel saatle 17.00 civarında bir minibüs kaldırıma çıkarak yayalara çarpmış, 13 kişinin hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi yaralanmıştı.

Madrid büyükelçiliği, saldırıda bir Türk vatandaşının da ağır yaralandığını duyurdu.

Saldırıyla ilgili, 25 yaşındaki Fas asıllı İspanyol vatandaşı Driss Oukabir ve Kuzey Afrika’daki İspanya toprağı Melillalı biri gözaltında.

Katalan hükümeti, üç günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Saldırı ve sonrası Reuters objektiflerine böyle yansıdı…