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Yaramazlara biraz batar!

Reuters: Exxon Mobil Irak’taki yabancı personelini tahliye etti

Reuters’a konuşan kaynaklar ABD merkezli petrol ve doğalgaz şirketi Exxon Mobil’in Irak’taki tüm yabancı personelini tahliye ettiğini söyledi.

Geçen hafta boyunca İran ile ABD arasında yaşanan gerilimin tırmanmasının ardından, önce ABD, sonra Almanya, Hollanda Irak’taki misyonlarının faliyetlerini askıya almış, İngiltere ise Irak’taki askeri birlikleri için tehdit seviyesini yükseltmişti.

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Üç farklı kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, şirket Irak’taki West Qurna bir petrol sahasındaki tüm yabancı personelini ülkeden çıkarttı ve Dubai’ye gönderdi.

Petrol sahasındaki üretimin tahliyeden etkilenmediği ve operasyonların Iraklı mühendisler yönetiminde normal seyrinde devam ettiği belirtildi.

Tahliye işlemlerinin cuma günü geç saatlerde ve cumartesi günü öğleden önce aşamalı olarak gerçekleşti.

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Exxon Mobil’in Irak’ta birlikte çalıştığı devlete ait Iraq South Oil Company’den bir yetkili yabancı personelin danışmanlar olduğunu, üretimin Iraklı mühendislerle devam ettiğini belirtti ve “İhtiyaç duyduğumuzda kapalı devre televizyon bağlantısıyla yabancı personelimizle bağlantı kurabiliyoruz” dedi.

Exxon Mobil’e hizmet veren güvenlik şirketinden bir yetkili ise şunları söyledi: “Dün gece 28 çalışan havaalanına tahliye edildi ve geri kalanı da kampa gönderildi. Bu sabah da onlar tahliye edildi ve sahada yabancı personel kalmadı.”

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