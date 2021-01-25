Reuters: Erdoğan reform vaadine sadık kalırsa, yabancı yatırımcılar geri dönecek

Reuters’in analizine göre, yıllardır Türkiye’yi ‘kötü ekonomi yönetiminin bir nedeni olarak ümitsiz bir vaka olarak gören’ yabancı yatırımcılar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın reform vaadine sadık kalması durumunda, gelişmekte olan piyasaların en büyük getirilerinden bazılarını vaat ederek geri dönecek.

Fotoğraf: Reuters

Analizde, ‘geleneksel politikalara uzun süredir şüpheyle bakan ve yabancıları günah keçisi yapmakta hızlı olan’ biri olarak tanımlanan Erdoğan’ın aniden yeni bir piyasa dostu dönem vaat edip yeni bir merkez bankası başkanı atadığında, 15 milyar dolardan fazla paranın Türk varlıklarına aktığı belirtiliyor.

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Bunun yanında, Reuters’in yabancı para yöneticileri ve Türk bankacıları ile yaptığı görüşmeler sonrası, bu akışın yıl ortasına kadar ikiye katlanabileceği vurgulanıyor.

‘Bir zamanlar gelişmekte olan yatırımcıların sevgilisi’ olarak tanımlanan Türkiye’de , ‘piyasa şüpheciliğinin derinlere uzandığının’ da altı çiziliyor. En kuşkulu olanlar arasında Türkiye’nin vatandaşlarının da bulunduğu belirtiliyor.

Yıllar süren çift haneli gıda enflasyonu, erozyona uğramış servet ve tüketime dayalı bir ekonomi gösterilen sebepler arasında.

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Pek çok yatırımcının, popüler MSCI EM endeksinde ağırlığı yüzde birin altına inen Türkiye’nin itibarını, yalnızca tersine dolarizasyonun iyileştireceğini söylediği de kaydediliyor.