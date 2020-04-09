Reuters Enstitüsü: ‘Corona’ya ilişkin bilgilerin yüzde 38’i uydurma

Britanya’daki Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü’nün teyit organizasyonu First Draft News, yeni tip corona virüsüne ilişkin bilgilerin yaklaşık üçte ikisinin yanlış yöne çekildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Euronews’in haberine göre enstitü tarafından yapılan araştırmanın sonucunda yanlış bilgilerin yüzde 59’unun ‘yeniden şekillendirildiği’ ortaya çıktı. İncelenen yanlış iddiaların yüzde 38’inin tamamen ‘uydurma’ bilgilerden oluştuğu da saptandı.

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Raporda, sıklıkla tekrar edilen şu çarpıtma bilgi örnek gösterildi: “Virüs yüksek sıcaklıklara dayanıksız olduğu için güneş, 27 derecelik bir sıcaklıkta corona virüsü öldürerek ortadan kaldıracak.”

‘Mezenformasyona ilişkin çok sayıda araştırma yapıldı’

Raporu hazırlayan araştırmacılardan Scott Brennen, bu tip mezenformasyonların (farkında olmadan verilen yanlış bilgi) yeni ortaya çıkmadığını söyledi.

Çalışmada ‘corona’yla bağlantılı yanlış bilgilere baktıklarını belirten Brennen şunları söyledi: “Geçmiş yıllarda farklı şekillerde mezenformasyona ilişkin çok sayıda araştırma yapıldı. İçeriğin büyük bir kısmının yeniden şekillendirildiği gerçeği diğer birçok araştırmayla uyumlu.”

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Dezenformasyon ve mezenformasyon ayrımı

Brennen, yanlış bilgiyi paylaşan insanların bunu bilinçsizce yaptığına dikkat çekti: “Mezenformasyon, yanlış olduğu bilinmeden paylaşılan yanlış bilgi anlamına gelirken dezenformasyon bilginin yanlış ve sahte olduğu bilinerek paylaşılmasını ifade ediyor.”

Ayrıt etmek zor olsa da dezenformasyon ve mezenformasyon ayrımını yapmanın son derece önemli olduğunu belirten Brennen şöyle devam etti: “Devlet tarafından üretilen dezenformasyon ile ailenizden birinin sağlıkla ilgili biraz yanlış bir bilgiyi bilmeden paylaşması arasındaki fark çok büyük. Sorun şu ki bazen bunları birbirinden ayırmak hayli zor olabiliyor.”