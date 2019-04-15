Reuters dört kaynaktan yazdı: Albayrak yatırımcıları heyecanlandıramadı

Dört kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak reform planı hakkında ikna edici pek ayrıntı sunamazken, yatırımcıları da Türk varlıkları konusunda heyecanlandıramadı. Dolar hem reform paketi hem de seçim belirsizliğiyle haftaya işsizlik verisi öncesi 5.80 düzeyinden başladı.

Fotoğraf: Reuters

Albayrak G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantıları için gittiği Washington’da, birçok uluslararası fon ile yaptığı görüşmelerin yanında JPMorgan’ın düzenlediği yatırımcı toplantısında, “Yapısal Dönüşüm Adımları” paketini ve yeni dönem ekonomi politikalarını anlatmıştı.

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Timothy Ash ve Paul McNamara gibi ünlü yatırımcılar da sosyal medya hesaplarından takipçilerine Albayrak’ın açıkladığı pakette yeterli detay bulunmadığına dair fikirlerini paylaşmışlardı.

İstanbul’da seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam etmesi, Rusya’dan alınan S-400 füzelerinin Türkiye-ABD ilişkilerinde gerginlik yaratıyor olması ve açıklanan reform paketinin detaylarına ilişkin soru işaretleriyle dolar/TL haftanın ilk gününde 5.8130’a kadar yükseldikten sonra 5.80 düzeyinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda zayıflayan dolar, TL karşısında bu belirsizliklerle cuma günü benzer para birimlerinden negatif ayrışarak 5.82’yi aşmış, günü 5.75’ın hemen üzerinde tamamlamıştı. Doların diğer para birimleri karşısındaki seyrine ilişkin gösterge Dolar Endeksi, bugün sabah saatlerinde yüzde 0.06 düşüşle 96.87 seviyesinde.

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Risk iştahından en az faydalanan Türkiye

TL ise küresel risk iştahından en az faydalanan gelişmekte olan para birimi olmaya devam ediyor.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler sonrası yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin altı aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Bu gelişmelere son dönemde seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik ve TCMB’nin net rezervlerindeki gerileme de ekendi. Analistler son dönemde TL’nin değer kazanmasını sağlayacak herhangi bir unsurun olmadığını belirtiyor. Söz konusu alanlarda pozitif bir gelişme olmadıkça gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı göstermeye devam etmesi oldukça olası.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 29 martta bu yılın en yükseği olan yüzde 19.28 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 22.21 seviyesindeydi.

TL sadece seçim sonrası yüzde 4.6 değer kaybetti

Bankacılar piyasadaki tedirginliğin ana nedeninin seçimler olduğunu belirterek İstanbul seçimlerinin Haziran’da tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin kalkması konusunda ‘iki kayıp ay daha’ anlamına geldiğini belirtiyorlar.

TL’nin cuma günü görülen en yüksek seviye itibarıyla dolar karşısında bir haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 3.5, seçimden bu yana kayıplar yüzde 4.6, yılbaşından bu yana ise yüzde 9.1 oldu. Bu verilere göre TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinden açık ara daha çok değer kaybetti.

Dolar/TL bu sabah saat 08.57 itibarıyla 5.7950/5.8000 seviyesinde güne başladı. Euro/TL ise 6.5518/6.5584 seviyesinde.

Piyasada bugün mart ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri, Ocak dönemine ilişkin işsizlik verileri takip edilecek. Seçim sonuçlarına ilişkin süreç de takip eden lokal gelişmelerin başında yer alıyor.

Küresel piyasalarda ise Asya borsaları ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in, ABD-Çin ticaret müzakerelerinde son dönemece yaklaşıldığını belirtmesinin ardından dokuz ayın zirvesine doğru yükselirken, Çin’den gelen güçlü ihracat ve kredi verileri küresel ekonomik büyümenin gücünü koruyacağı beklentilerini artırdı. Risk iştahının bu gelişmelerle birlikte güçlenmesi doların başlıca para birimleri karşısında değer yitirmesine yol açtı.