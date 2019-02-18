Reuters: Çin’in popüler ‘resmi’ uygulamasını Alibaba geliştirdi

Kısa sürede TikTok ve WeChat gibi popüler uygulamardan bile daha fazla indirilen Çin Komünist Parti uygulamasının dev alışveriş portalı Alibaba tarafından geliştirildiği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’da yer alan habere göre ‘Çin’i güçlendirmek için çalış’ anlamına gelen ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in isminin de geçtiği ‘Xuexi Qiangguo’ adlı uygulama Alibaba’nın pek bilinmeyen ‘Y Projeleri İş Birimi’nin imzasını taşıyor.

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Alibaba New York borsasında işlem görüyor ve kurucusu Çin Komünist Parti üyesi Jack Ma.

Snapchat’e benzer bir iç mesajlaşma özelliği de bulunan uygulamada kısa videolar, hükümetle ilgili haberler ve kısa testler yer alıyor.

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Kullanıcılar Alibaba’nın mesaj uygulaması DingTalk verileriyle ‘Xuexi Qiangguo’ya giriş yapabiliyor.