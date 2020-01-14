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Yaramazlara biraz batar!

Reuters: Çin ticaret anlaşmasında ABD’den otomobil, uçak ve enerji alımlarını artıracak

Çin, ticaret anlaşması kapsamında önümüzdeki iki yıl içinde ABD’den yaklaşık 80 milyar dolarlık ek işlenmiş mal satın alma taahhüdünde bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Bir kaynağın Reuters’a açıkladığına göre, yarın Washington’da imzalanacak ticaret anlaşması uyarınca Çin, ABD’den 50 milyar dolardan fazla enerji ürünü satın alacak ve aynı iki yıllık dönemde ABD hizmet alımlarını yaklaşık 35 milyar dolar artıracak.

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Anlaşma konusunda bilgi sahibi kaynağın açıklamasına göre, Birinci Aşama ticaret anlaşmasında, Çin’in ABD’den tarım ürünleri alımlarının iki yıl içinde yaklaşık 32 milyar dolar veya yılda yaklaşık 16 milyar dolar artırılması talebinde bulunuluyor.

2017 yılındaki 24 milyar dolarlık ABD tarımsal ihracat seviyesi ile birleştirildiğinde, toplam rakam ABD Başkanı Donald Trump’ın yıllık 40 milyar dolarlık hedefine yaklaşıyor.

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