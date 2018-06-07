Reuters büyüme anketi: İlk çeyrek yüzde 7, yılın tamamı yüzde 4.5

Gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7, yılın tamamında ise yüzde 4.5 büyümesi bekleniyor.

Reuters’ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre ilk çeyrek beklentileri yüzde 6-8, 2018 sonu için büyüme beklentileri ise yüzde 3.5-5.5 aralığında yer alıyor.

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Büyümenin en önemli göstergelerinden sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 9.8 artarak güçlü büyümenin bu dönemde de devam ettiğini ortaya koymuştu.

Türkiye ekonomisi istihdam ve Kredi Garanti Fonu (KGF) başta olmak üzerine teşviklerin etkisiyle iç tüketim ağırlıklı olarak 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7.3, 2017’nin tamamında ise yüzde 7.4 ile beklentilerin üzerinde büyümüştü.

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Orta Vadeli Program’da büyüme hedefleri 2018, 2019 ve 2020 yılı için yüzde 5.5 seviyesinde bulunuyor.

İstihdam teşvikleri ile KGF’nin büyümeye destek vermesi beklenirken, KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, sisteminin geçen yılki yaklaşık üç puanlık desteğin ardından bu yıl da büyümeye bir puan destek sağlanmasını beklediğini söyledi.

Dünya Bankası ve Moody’s düşürdü

Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini geçen ayki raporuna göre düşürerek bu yıl için yüzde 4.5 olarak açıklamıştı.

Moody’s de Türkiye’nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 4’ten yüzde 2.5’e, gelecek yıl için ise yüzde 3.5’ten yüzde 2’ye indirmişti.

TÜİK birinci çeyrek GSYH verilerini 11 Haziran’da saat 10.00’da açıklayacak.

Ankete katılan kurumların beklentileri (birinci çeyrek-yıl sonu) şöyle:

Garanti Bankası 6.0

GCM Menkul 6.5 – 5.10

Halk Yatırım 7.4 – 4.00

Haluk Bürümcekçi 6.9 – 4.00

ING Bank 6.7 – 3.70

İş Yatırım 8.0 – 5.50

İş Portföy 7.3 – 4.00

Odeabank 7.4 – 5.40

QNB Finans Yatırım 7.1 – 4.50

QNB Finansbank 7.2

Şeker Yatırım 7.0 – 3.50

Tacirler Yatırım 7.0 – 4.50

Vakıfbank 6.8 – 4.80

Yatırım Finansman 6.8 – 4.70

Ortalama 7.0 – 4.48