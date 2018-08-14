Beyaz Saray yetkilisi: Brunson birkaç gün içinde bırakılmazsa yaptırımlar artabilir

Beyaz Saray’dan bir yetkili ABD’li pastör Andrew Brunson birkaç gün içinde serbest bırakılmazsa Türkiye’ye uygulanan yaptırımların devamının gelebileceğini söyledi.
Reuters’ın internet sitesinde yer alan habere göre, Beyaz Saray’dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’la yaptığı görüşmede pastör Brunson serbest bırakılana kadar herhangi bir konuda uzlaşma olmayacağını ifade ettiğini aktardı.
ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulamaya başlamasına yol açan Brunson’ın İzmir’deki ev hapsi, 9 Ağustos’ta Ankara’dan Washington’a giden dokuz kişilik heyetin görüşmelerinde de ele alınmış ancak sorun çözülmek bir yana daha da artmıştı. O günden bu yana konuyla ilgili başka bir temas kurulmamıştı.
Brunson meselesinde ‘hiçbir ilerlemenin olmadığını’ dile getiren yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada “Başkan, pastör Brunson’ı eve getirmeye kendini yüzde 100 adamış durumda ve şayet önümüzdeki birkaç gün veya bir hafta içinde bu yönde bir hareket olmazsa daha ileri adımlar atılabilir” dedi.
‘Daha ileri adımlar’ın ekonomik yaptırımlar şeklinde olabileceğini ifade eden Beyaz Saray yetkilisi, “Şayet netice alamazsak, baskı daha da artacaktır” diye konuştu.
Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin karar tasarısını onaylamıştı.
Son olarak, pastör Brunson’un avukatı İsmal Cem Halavurt müvekkili adına ikinci kez mahkemeye başvurmuştu. Avukat Halavurt, üst mahkemeye sunduğu dilekçesinde, rahip hakkındaki ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istemişti.
Pastör krizi
İzmir’de ‘terör örgütlerine yardım’ ve ‘casusluk’tan iki yıldır tutuklu yargılanan pastör Andrew Brunson 25 Temmuz’da ev hapsine alınmış ancak tamamen serbest bırakılmasını isteyen ABD yetersiz bulduğu karara ‘yaptırımlar uygulama’ tehdidiyle karşılık vermişti.
Bloomberg’e göre Trump ‘bıktı’: Pastör bırakılana kadar görüşecek bir şey yok
Brunson’ın avukatından yeni başvuru: Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılsın
Selvi, Brunson’ın avukatına yol gösterdi: Tahliye için ruh sağlığı raporu yeterli
Beyaz Saray’a göre krizin sebebi yaptırım değil: Liberal demokrasi ile bağ koptu
Trump onayladı: Türkiye’ye F-35 teslimatı geçici olarak durduruldu
Washington kulisi: ABD 15 kişinin serbest bırakılması için yazılı taahhüt istemiş
WSJ’ye göre Washington gerilimi azaltmak bir yana artırdı: Yeni yaptırım gelebilir
ABD’ye giden heyet dönüşe geçti: Dokuz saatlik sessiz Washington turu
ABD: Türkiye’yle anlaşmaya varsaydık Brunson evinde olurdu
‘Çözüm masası’: Türkiye’den 10 kişilik resmi heyet ABD’ye gidiyor
ABD’li yetkilinin doların 7 lira olacağını tahmin ettiği yönündeki habere yalanlama
AKP’den dolar açıklaması: Er geç durulacak
Prof. Gürsel: Bu ortamda bizzat Erdoğan çıkıp ekonomi politikasını anlatmalı
Dışişleri Bakanlığı doları frenleyen ‘ön mutabakat’ haberini teyit etmedi
Doları ‘diplomatik kaynaklar’ frenledi: ‘Pastör krizinde ön mutabakat’ haberi