Reuters: BDDK üç yabancı bankaya getirdiği işlem yasağını kaldırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nın (BDDK) üç yabancı bankaya getirdiği bir bacağı Türk lirası olan döviz işlem yasağını kaldırdığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

BDDK 7 Mayıs’ta yurt dışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS’in lira yükümlülüklerini yerine getiremediğini, bu bankalar ile bir bacağı lira olan döviz işlemi yapılmayacağını açıklamıştı.

Reklam

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, ‘döviz manipülasyonu’ yaptıkları gerekçesiyle işlem yasağı getirilen bankaların yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde yasaklarının kaldırılacağını fakat soruşturmanın süreceğini söylemişti.

Bankacılık kaynaklarının Reuters’e verdiği bilgiye göre BDDK’dan bu sabah bankalara gönderilen yazıda lira yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalara yönelik kurum tarafından yürütülen soruşturmaların devam ettiği ancak söz konusu yasağın kaldırıldığı belirtildi.

BDDK’nın yazısında, vadesinde yerine getirilmeyen yükümlülüklerini makul sürelerde giderdikleri tespit edilen BNP Pariba SA, Citibank NA, UBS AG ve bu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı lira olan yeni bir döziz işlemi yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine yönelik tedbirlerin kaldırılmasına karar verildiği ifade edildi.