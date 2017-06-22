Reuters araştırması: Türkiye’nin yüzde 60’ı anaakımda yer alan haberlere güvenmiyor

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın araştırma raporuna Türkiye’nin yüzde 60’ı anaakım medyada yer alan haberlere güvenmiyor. Türkiye, bu sonuçla ankete dahil edilen 36 ülke arasında 23’üncü sırada.

Çalışma, Oxford Üniversitesi bünyesindeki Reuters Gazetecilik Çalışma Enstitüsü tarafından yapıldı.

DW’nin aktardığına göre, Türkiye’deki ana akım medyanın büyük kısmının ‘hükümet tarafından kontrol edildiğine’ yer veren raporda, internet gazeteleri ve sosyal medyanın habere ulaşma noktasında sıklıkla ‘uğranılan ilk liman’ olduğu belirtildi.

Türkiye’de haberlerin ‘siyasi etkiden arınmış’ olduğunu düşünenlerin oranıysa geçen yıla göre yüzde 9 gerileyerek yüzde 20’ye düştü.

Haberlerin ‘ticari etkiden arınmış’ olduğunu düşünenlerin oranıysa geçen seneye göre yüzde dört gerileyerek yüzde 23 oldu.

ABD ve Britanya anaakıma güveniyor

Rapora göre, dünya çapındaki okuyucuların yüzde 54’ü habere ulaşmak için sosyal medyayı kullanıyor.

Araştırma kapsamında düzenlenen ankete katılanların yüzde 24’ü “Gerçekleri kurgudan ayırt etme konusunda sosyal medyanın iyi bir iş çıkardığı” görüşündeyken, bu konuda anaakım medyanın elde ettiği oran ise yüzde 40 oldu.

ABD’liler ve Britanyalılar ana akım medyaya ‘yalan haberleri ayıklama’ konusunda en çok güvenenler olduğu belirlenirken, sadece Yunanlar sosyal medyaya ana akım medyadan daha fazla güveniyor.