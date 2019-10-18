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Yaramazlara biraz batar!

Reuters: Anlaşmaya rağmen Resulayn’da top ateşi devam ediyor

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü askeri harekata ara verme konusunda ABD ile anlaşma sağlamasının ardından Suriye’nin Resulayn kenti çevresinden top ateşi sesleri geldi.

Arşiv fotoğraf: Reuters

Dün (17 Ekim) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence bir görüşme yapmış ve harekatın beş gün süreyle durdurulması konusunda anlaşmışlardı. Pence, Türkiye ile YPG’nin ‘güvenli bölge’den çekilmesi için anlaştıklarını, YPG’nin 120 saat içinde söz konusu 20 millik (yaklaşık 30 kilometre) bölgeden çekileceğini söylemiş ve Türkiye’ye yeni yaptırım uygulanmayacağını ve var olan yaptırımların geri çekileceğini kaydetmişti.

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Resulayn’a bitişik Ceylanpınar ilçesinde bulunan Reuters muhabiri, kent çevresindeki bölgeden top atışı ve silah sesleri geldiğini ifade etti.

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