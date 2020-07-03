Reuters anketi: Yıllık enflasyonun yüzde 12’yi aşması bekleniyor

‘Corona’ tedbirleri ve salgına bağlı diğer bozulmaların yarattığı riskler nedeniyle Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) haziranda yüzde 12 seviyesini aşması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Merkez Bankası da geçen hafta çekirdek enflasyonun seyrindeki yükselişi işaret ederek neredeyse bir yıldır sürdürdüğü para politikasındaki gevşemeye ara verdi ve politika faizini sabit tuttu.

Reklam

Reuters’ın 14 katılımcıyla düzenlediği ankette yıllık enflasyon tahminlerinin medyanı (ortanca değer) yüzde 12.09 olurken, tahminler ise yüzde 11.90 ila yüzde 12.47 bandında yer alıyor. Aylık enflasyonun yüzde 0.65 artış göstermesi beklenirken tahmin aralığı ise yüzde 0.45-yüzde 1 bandında.

Kurdaki sert değer kaybının ardından Ekim 2018’de yıllık enflasyon yüzde 25.24 ile son 15 yılın rekor seviyesini görmüştü. Yıllık enflasyon bu tarihten itibaren düşüş eğilimine girdi ancak enflasyonda kalıcı tek haneye henüz ulaşılmadı.

Merkez Bankası geçen ay salgının ekonomiye etkisini ve sert düşen petrol fiyatlarını göz önünde bulundurarak yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 7.4’e çekmişti.

Reklam

Geçen hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından sonra yapılan açıklamada salgın kaynaklı toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine rağmen, “Salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlenmektedir” dendi ve gıda enflasyonunun dönemsel ve salgın etkileri nedeniyle arttığına dikkat çekildi.

Merkez Bankası ayrıca yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale gelmesini beklediğini ekledi.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’ın hazırladığı bir analizde mayıstaki gıda enflasyonunun hava koşullarına bağlı olarak arttığı belirtilerek, bu şokun devam etmesi durumunda manşet enflasyonun beklenenden daha yüksek seviyelere yükselebileceği ifade edildi.

Notta şu ifadelere yer verildi:

“Ayrıca sosyal mesafe tedbirlerinin ve pandemiye bağlı arz yönlü diğer bozulmaların yukarı yönlü riskler yarattığını düşünüyoruz. Dezenflasyonist baskıya yol açabilecek oldukça büyük bir çıktı açığı olsa bile, kapasite kısıtlamaları bazı sektörlerde denkleştirici bir etki yaratabilir.”

Ankette, yılsonu enflasyon beklentisi ise yüzde 9.5 seviyesinde oluşuyor. Tahminler yüzde 11.60 ve yüzde 7.5 arasında değişiyor. Bu rakam daha önceki anketlerle aşağı yukarı aynı seviyedeydi ancak halen Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminin üzerinde seyrediyor.

Lira bu yıl dolar karşısında yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti. Dolar/TL geçen ay 7.2690 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini test etti. Daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi eden lira son dönemde 6.85 civarında genel olarak yatay bir seyir izliyor. Değer kaybının devam etmesi durumunda enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşabilir.

TÜİK haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz saat 10:00’da açıklayacak.