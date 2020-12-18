Reuters anketi: ‘Merkez’in politika faizini 150 baz puan artırması bekleniyor

Merkez Bankası’nın (MB) önümüzdeki hafta düzenleyeceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sıkılaştırmaya devam ederek politika faizini 150 baz puan arttırması bekleniyor.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor.

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Tahminlerin medyan (ortanca) beklentisi politika faizinin yüzde 15 ten yüzde 16.50’ye arttıracağı yönünde. Artış tahminleri ise 75 ila 200 baz puan arasında değişiyor.

Ekonomi yönetimindeki ‘sürpriz’ değişim sonrasında kasım ayında Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda MB enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi ve dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi amacıyla politika faizini 475 baz puan artırarak beklentilere paralel yüzde 15’e yükseltmişti.

Ağbal bu hafta para ve kur politikası açıklamalarında dezenflasyonu sağlamak için gerekirse yeni sıkılaştırma yapabileceklerini de söyledi.

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PPK’dan faiz artışı beklentileri kasım ayında enflasyonun yüzde 14 seviyesini aşması ile birlikte oluşmaya başlamıştı. Öte yandan Ağbal’ın faiz koridorunun ve geç likidite penceresinin ana amaçları dışında piyasayı fonlama aracı olarak kullanılmayacağını da açıkladı. Bu kapsamda sıkılaştırma beklentileri artık doğrudan politika faizine yönelik oluşuyor.

Yüzde 8.25’e çekmişti

Yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için geçen yıl temmuz ayında faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, salgın sırasında da faiz indirimlerini sürdürdü. Banka Murat Uysal başkanlığında politika faizini bir yıldan kısa bir sürede yüzde 24’ten yüzde 8.25’e çekmişti.

MB daha sonra bir kısmı politika faizinden sıkılaştırmalara yönelse de piyasalar o dönemdeki sıkılaştırmayı enflasyondaki yükselişi engellemeye yeterli bulmamıştı. TL’de sert değer kayıpları yaşanmış ardından da ekonomi yönetiminde değişiklik olmuştu.

Merkez Bankası, faiz kararını 24 Aralık saat 14:00’te açıklayacak.