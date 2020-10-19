Reuters anketi: ‘Merkez’in faizi 175 baz puan daha artırması bekleniyor

Merkez Bankası’nın (MB) bu hafta düzenleyeceği ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 175 baz puan artırması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor.

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Tahminlerin medyan (ortanca) beklentisi politika faizinin yüzde 10.25’ten yüzde 12’ye arttıracağı yönünde. Artış tahminleri ise 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor.

Reuters anketinde, likidite sıkılaştırma adımlarına devam eden MB’nin ortalama fonlama maliyetinin ay sonundaki seviyesine ilişkin yedi katılımcının tahminlerin medyanı ise yüzde 13 olarak kaydedildi.

Bu beklenti MB’nin politika faizinde artış yapsın ya da yapmasın likidite adımları ile sıkılaştırmaya devam edeceğini gösteriyor.

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Eylül ayındaki toplantıda MB dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10.25’e yükseltmişti. MB kararı ana beklenti olmadığından sürpriz etkisi yaratmıştı.

Piyasalar eylülde MB’nin faiz artışına ihtiyaç duyduğunu ancak bunu siyasi çekincelerle yapmamayı tercih edeceğini düşünüyordu.

Siyasetin politika faizi artışlarına sıcak bakmaması ve geçmişte faiz nedeniyle MB’de başkan değişikliği yaşanmış olması nedeniyle, bankanın daha fazla sıkılaştırma için politika faizini kullanması beklenmiyordu.

Ankete katılan 15 ekonomistin tahminlerine göre politika faizinin ekim ayında beklenen artıştan sonra yıl sonuna kadar sınırlı artarak yüzde 12.25 seviyesinde çıkacağı öngörülüyor.

Merkez Bankası, faiz kararını 22 Ekim saat 14:00’te açıklayacak.