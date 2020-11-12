Reuters anketi: MB’nin faizi 475 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltmesi bekleniyor

Merkez Bankası’nın (MB) 19 Kasım’da Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda politika faizini 475 baz puan artışla yüzde yüzde 10.25’ten 15’e yükseltmesi bekleniyor.

Bu, halihazırda gecelik faizlerin yüzde 14.75, ağırlıklı ortalama fonlama faizinin yüzde 14.36’a çıkması nedeniyle pratikte sınırlı bir faiz artırımı anlamına geliyor. Ancak yine de piyasalar 19 Kasım’daki kararı, söylemlerin ardından ilk önemli sınav olarak görüyor.

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ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’ın tahmini de 475 puan. JPMorgan’ınki ise 500 puan.

Reuters’ın 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette beklentiler politika faizinin 400 baz puan artışla yüzde 14.25’e ve 575 baz puan artışla yüzde 16’ya yükselmesi arasında yer alıyor. Reuters anketinde beklentilerin toplanması da devam ediyor.

TCMB başkanlığına Murat Uysal’ın yerine, AKP’nin en kıdemli ekonomi yöneticilerinden Ağbal; bunu takiben sosyal medyadan sürpriz şekilde istifa eden Berat Albayrak’ın yerine de Hazine ve Maliye bakanlığına Lütfi Elvan atanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, “Ekonomide girdiğimiz yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” diyerek ve yatırımcılara yeni ekonomi yönetimini destekleyeceği yönünde mesaj vermişti.

Erdoğan sürdürülebilir güçlü büyüme ve istihdam artışının yolunun fiyat istikrarından geçtiğini, ‘bir başka ifadeyle enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçtiğini’ söylemiş, “Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti, bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor” demişti.

Piyasalar MB ve Hazine’deki yeni yönetiminin olumlu algılanan ilk sinyallerinin ardından siyasetin açıklamalarını da bekliyordu. Erdoğan’ın açıklamaları bu beklentinin de dün teyit edilmesini sağladı.

Deutsch Bank, yayımladığı araştırma notunda Erdoğan’ın sözlerini şöyle yorumladı: “Cumhurbaşkanı’nın bizzat reformlar ve enflasyon konusunda daha piyasa dostu bir duruşu desteklemesi aslında Türk ekonomisinde bir reformasyona başlanmasına yeşil ışık yaktığı şeklinde görülebilir.”

Ekim ayındaki PPK toplantısında, MB repo faizini beklentilerin tersine sabit tutarken, faiz koridorunun üst limiti olan geç likidite penceresini yüzde 14.75’e yükseltmişti. Bu adım sonrası TL nededeyse her gün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışarak değer kaybetmişti.

Dolar/TL Cuma günü yeni tarihi rekor olan 8.58’e yükseldikten sonra 7.8’li seviyelere kadar geriledi.

Ağbal, atamasının ardından ilk açıklamasında, MB’nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu ve bu amaç doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını söyleyerek, önümüzdeki haftaki toplantıya kadar mevcut durumu gözden geçirerek gerekli politika kararının alınacağını eklemişti.

Piyasa tarafından başarılı bir teknokrat olarak görülen Ağbal’ın daha ortodoks bir para politikası izleyeceği ve faiz koridorunu veya diğer yolları kullanmaktansa politika faizini artıracağı öngörülüyor.

MB’nin, faiz kararını 19 Kasım Perşembe günü saat 14:00’da açıklaması bekleniyor. Reuters anketinde MB kararına ilişkin tahminler PPK’dan birkaç gün önceye kadar güncellemeye açık durumda bulunuyor.