Reuters anketi: Enflasyonun şubatta yüzde 12.7’ye yükselmesi bekleniyor

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) şubatta gıda öncülüğünde aylık yüzde 0.65 artması, yıllık enflasyonun ise ocak ayındaki yüzde 12.15’ten şubatta yüzde 12.7’ye yükselmesi bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

Kurdaki sert değer kaybının ardından Ekim 2018’de yıllık enflasyon yüzde 25.24 ile son 15 yılın rekor seviyesini görmüştü. Yıllık enflasyon bu tarihten itibaren düşüş eğilimine girdi ancak enflasyonda kalıcı tek haneye henüz ulaşılmadı.

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Tüketici fiyatları ocakta gıda ve sağlık kalemleri öncülüğünde yüzde 1.35 ile beklentilerin üzerinde artmıştı.

Merkez Bankası: Önce yatay seyredecek sonra düşecek

Merkez Bankası’nın öngörüsü yılın ilk çeyreğinde yılık enflasyonun yüzde 12 civarında seyrettikten sonra düşüşe geçeceği ve yılı yüzde 8.2 seviyesinde bitireceği yönünde.

Ekonomistlerin beklentileri de ekonomi yönetimine kısmen paralel. İlk çeyrek ardından enflasyonda kademeli düşüş bekleyen ekonomistlerin ekonomi yönetiminden ayrıştığı nokta ise yıl sonunda gelinecek enflasyon seviyeleri.

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15 kurumun katılımıyla

Reuters’ın toplam 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre yıl sonu için enflasyon tahminleri yüzde 10 seviyesinde şekilleniyor.

Bu tahmin, Merkez Bankası’nın yüzde 8.2 öngörüsü ve Orta Vadeli Plan’daki yüzde 8.5 beklentisinin üzerinde.

Tahminler üzerinde aşağı yönlü önemli bir gelişme kamu tarafından fiyatı kontrol edilen ürünler.

Yılbaşında sigara ve alkol ürünlerindeki otomatik zammın en az altı ay yapılmayacağının açıklanması ekonomistlerin hesaplamalarına göre yılın ilk yarısı için yıllık enflasyonun 0.7 puan daha aşağıda oluşacağı anlamına geliyor.

Yılın ikinci yarısında da bu eğilim sürerse aynı oranda yıl sonu tahminleri de aşağı revize edilecek.

Öte yandan Merkez Bankası güncel açıklamalarında sigara fiyatlarının şubat ayında indiğine dikkat çekiyor.

Sigara ve alkolün yanı sıra, elektrik, doğalgaz, akaryakıt ürünlerindeki kamu fiyat ayarlamaları da yakından takip edilecek.

Öte yandan ekonomistlerin yukarı yönlü risk olarak izledikleri en önemli gelişme ise liradaki değer kaybı riski. Jeopolitik gelişmeler ve corona virüsü endişeleri liranın değer kaybında belirleyici konumda.

Merkez Bankası geçen yaz aylarından beri Murat Uysal başkanlığında 1325 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 10.75’e çekmişti.

TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini 3 Mart’ta saat 10:00’da açıklayacak.