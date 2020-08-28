Reuters anketi: Ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 11.8 küçülmesi bekleniyor

Türkiye ekonomisinin corona virüsü önlemlerinin uygulandığı ikinci çeyrekte yüzde 11.8, 2020’nin tamamında ise yüzde 1.9 daralacağı tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın 14 kurumun katılımıyla düzenlediği ankette ikinci çeyrek için daralma tahminleri yüzde 7.1 ile yüzde 13.1 arasında yer aldı.

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Türkiye ekonomisi salgının etkilerinin ve tedbirlerinin sınırlı hissedildiği ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyüdü.

Büyüme, büyük oranda Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle birlikte düşen kredi faizleri ve kamu bankaları öncülüğünde artan kredi arzından destek buldu.

Salgının ekonomi üzerindeki yavaşlatıcı etkilerini sınırlamak isteyen Merkez Bankası, politika faizinden daha düşük maliyetle piyasalara para sağladı, küresel merkez bankalarının gevşeme adımlarına benzer tahvil alımlarına gitti.

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2009’dan beri ilk kez

Ankette 2020’nin tamamı için tahminler yüzde 1 ile yüzde 3.8 daralma arasında yer aldı.

Bu tahminler ekonominin yıllık bazda 2009’dan beri ilk kez daralabileceğini gösteriyor.

Salgını yavaşlatmak için mart ortasından itibaren alınan seyahat sınırlamaları ve diğer tecrit önlemleri nedeniyle ticaret, havacılık, turizm gibi sektörler ciddi kayba uğradı.

Tecrit önlemlerinin gevşetilmeye başladığı haziran ayından itibaren dış ticaret, güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı gibi öncü göstergelerde görülen iyileşmeler ekonominin toparlandığına işaret ediyor.

TÜİK, ikinci çeyrek milli gelir verilerini 31 Ağustos saat 10:00’da açıklayacak.