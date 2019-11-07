Reuters anketi: Doların bir yılda 6.42’ye yükselmesi bekleniyor

Reuters anketine göre liranın 12 ay sonra dolar karşısında yüzde 10 değer kaybetmesiyle kurun 6.42’ye yükselmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’ın gelişmekte olan piyasa para birimlerine yönelik düzenlediği ankette lira tahmini veren 20’den fazla kurumun tahminlerinin medyanına göre dolar/TL’nin bir ay sonra 5.80, üç ay sonra 6, altı ay sonra 6.2335, 12 ay sonra ise 6.4150 olması bekleniyor.

Reklam

Ekim anketinde dolar/TL’nin 12 ay sonra 6.30 seviyesinde olması bekleniyordu.

Reuters anketine göre yaklaşık yüzde 8 değer kaybeden liranın 2019’u, finansal krizle sarsılan Arjantin para birimi pesonun ardından en zayıf performans gösteren ikinci para birimi olarak tamamlaması bekleniyor.

Reuters anketi, gelişmekte olan piyasa para birimlerinin belirsizlikle dolu yeni bir yıla girmeleri ve küresel ekonominin senkronize bir yavaşlama belirtileri göstermesi nedeniyle, küresel ‘ticaret savaşı’ndan uzak durmaları gerekeceğini gösterdi.