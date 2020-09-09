Reuters anketi: Cari dengenin yıl sonunda 26.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor

Turizmdeki kısmı toparlanmaya rağmen ticaret açığının etkisiyle cari dengenin temmuz ayında 2 milyar dolar açık vermesi beklenirken, yıl sonu açık tahmini de yükselişini sürdürüyor.

Reuters’ın toplam 12 kurumun katılımıyla yapılan ankette temmuz ayı için cari açık tahminleri 1.65 milyar dolar ile 2.5 milyar dolar bandında yer alıyor.

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Yıl sonu cari açık beklentileri ise geçen ay yapılan ankette 22 milyar dolar seviyesindeyken bu ay yukarı yönlü revizyonla 26.5 milyar dolara yükseldi. Yıl sonu tahminleri ise 32.50 milyar dolar ila 4 milyar dolar açık arasında değişiyor. Nisan ayına ilişkin anket döneminde yıl sonu cari açık beklentisi 8 milyar dolar civarındaydı.

Temmuzdaki açığın ana sebebinin ticaret açığı olduğunu ve geçtiğimiz aylara kıyasla turizmdeki kısmi toparlanmanın cari dengeyi desteklediğini söyleyen İş Yatırım ekonomisti Dağlar Özkan şöyle devam etti: “İkinci yarı cari açık tarafında ilk yarıdan bir miktar daha iyi. Kurun bu gidişatıyla ihracatı bir miktar destekleyici, ithalatı da bir miktar baskılayıcı bir seyir öngörüyorum.”

Özkan, ayrıca corona virüsü salgınında ikinci bir dalga yaşandığı takdirde turizm gelirlerinin baskılanarak yıllık daha büyük bir açık verilmesine sebep olabileceğini söyleyerek, altın ithalatında bir azalma yaşanırsa cari açığın da daralabileceğini ekledi.

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Ödemeler dengesinin önemli bir bölümünü oluşturan dış ticaret açığı ise TÜİK verilerine göre temmuzda yıllık bazda yüzde 18.2 daralarak 2.7 milyar dolar oldu. Bu dönemde ihracat yıllık bazda yüzde 5.8, ithalat ise yüzde 7.9 azaldı. Bu trendin ve normalleşme sürecinin takip eden aylarda da ne yönde gerçekleşeceği yakından izleniyor.

Geçen yılın büyük bölümünde görülen cari işlemler fazlası ekonomik aktivitedeki toparlanma ile artan ithalatın etkisiyle kasım itibariyle yerini cari açığa bırakmıştı.

Mayıs 2018’de yıllık bazda 52.4 milyar dolar yükselen cari açık, TL’nin sert değer kaybı ile birlikte önce ciddi bir düşüş kaydetti daha sonra ise açık yerini fazlaya bıraktı.

Cari fazla ise ekonomik toparlanmanın da etkisiyle bu yıla girerken yerini yeniden cari açığa bıraktı.

Dünya Bankası yayımladığı raporda 2019’u yüzde 1.1 seviyesinde tamamlayan cari dengenin GSYH’ya oranla 2020’de -yüzde 3.2, 2021’de -yüzde 4 olacağını öngörüyor.

TL bu yıl da dolar karşısında yüzde 20 civarında değer kaybı yaşadı. Bu kayıpta ödemeler dengesine ilişkin olası problemlere yönelik endişeler de etkili oldu.

MB, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini 11 Eylül’de saat 10:00’da açıklayacak.