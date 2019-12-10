Reuters anketi: Cari dengenin yıl sonunda 2 milyar dolar fazla vermesi bekleniyor

Cari işlemler fazlasının zayıflayan turizm gelirleri ve artan dış ticaret açığının etkisiyle önceki aylara göre azalması beklenirken, Ekim’de 1.65 milyar dolar fazla vereceği tahmin ediliyor. Yıl sonu cari denge tahminlerinin medyanı Ekim için 2 milyar dolar cari fazla seviyesinde.

Reuters’ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, Ekim ayı için cari fazla beklentileri 1.1 milyar dolar ile 1.9 milyar dolar bandında yer alıyor.

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Cari denge Temmuz’da 1.26 milyar dolar, Ağustos’ta 2.68 milyar dolar, Eylül’de ise turizm gelirlerinin güçlü seyri ve dış ticaret açığının düşük seyretmesiyle 2.48 milyar dolar fazla verdi. TCMB verilerine göre 12 aylık cari işlemler fazlası ise Eylül’de 5.9 milyar dolara yükseldi.

Geçen yılın Mayıs ayında yıllık bazda 58 milyar dolara yükselen cari açık, TL’nin değerinin %30 azaldığı geçen yılki kur krizinden bu yana ciddi bir düşüş kaydetti. Cari işlemler dengesi 17 yılın ardından ilk kez bu yılın Haziran ayında fazla verdi.

Cari dengenin pozitife dönmesini sağlayan başlıca nedenler arasında TL’deki değer kaybının ithalatı pahalılaştırması ve yavaşlatması, ekonomideki yavaşlamanın iç talebi zayıflatması ve turizm gelirlerindeki canlı seyir bulunuyordu.

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QNB Finansbank Ekonomisti Deniz Çiçek, cari dengenin bir süredir fazla vermesinde dış ticaret açığındaki dengelenme ve turizm gelirlerindeki artışın belirleyici olduğunu söyleyerek, “Son aylarda dış ticaret verileri bu dengelenme trendinin tersine döndüğünü gösteriyor” dedi.

Dış ticaret açığı, 1.81 milyar dolar

TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı Ekim ayında %263.6 artarak 1.81 milyar dolara yükseldi.

Turizmde de kış aylarının yaklaşmasıyla döviz gelirlerinin zayıfladığını, Ekim itibarıyla aylık dengenin yine fazla vereceğini söyleyen Çiçek, “Fakat fazla, geçen yılın aynı ayına göre düşük olacak” dedi ve şöyle devam etti: “Dolayısıyla 12 aylık cari işlemler fazlası bu aydan itibaren gerilemeye başlayacaktır. Önümüzdeki dönemde de ekonomideki toparlanmaya bağlı olarak cari fazladaki gerilemenin devam etmesini bekliyoruz. Yıl sonunda da cari işlemler hesabının sıfır civarında olmasını bekleriz.”

TCMB verilerine göre, cari denge geçen yılın Ekim ayında 2.64 milyar dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı Ekim 2018’de 38.83 milyar dolar olmuştu.

Ankete göre cari dengede yılın tamamı için beklentiler ise sıfır ile 4.5 milyar dolar fazla bandında yer alıyor.

TCMB, Ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini 11 Aralık’ta saat 10:00’da açıklayacak.

Ekonomistlerin Ekim ayı ve yıl sonu cari denge tahminleri şu şekilde:

EKİM YIL SONU

ABank 1.400 2.50

Akbank 1.789

CA CIB 1.100

Capital Economics 1.900

Garanti BBVA 1.520 0.80

Haluk Bürümcekçi 1.700

İş Bankası 1.400 1.00

İş Yatırım 1.700 4.50

İş Portföy 1.800

QNB Finansbank 1.600 0.00

Şeker Yatırım 1.700 2.50

Tacirler Yatırım 1.450 2.00

Tera Brokers 1.900 3.00

Yatırım Finansman 1.350 1.50

Ortalama 1.594 1.98 Medyan 1.650 2.00