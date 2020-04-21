Reuters anketi: Altındaki yükselişin dengelenmesi bekleniyor

Altın fiyatlarının, 2020 ve 2021 boyunca yatırımcıların artan güvenli liman talebine karşın dolardaki yüksek seyir ve zayıf fiziki talep ile dengelenmesi, son zamanlarda gördüğü yüksek seviyelerin altında kalması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Altının spot piyasadaki ons fiyatı, corona virüsü salgınının küresel piyasaları sarsması ve merkez bankalarının parasal destek adımları açıklamalarıyla bu yıl yüzde 10’dan fazla artış gösterdi ve 14 Nisan’da yaklaşık yedi buçuk yılın en yüksek seviyesi olan 1746.50 dolara ulaştı.

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Genellikle ekonomide kargaşa yaşandığı dönemlerde güvenli tasarruf aracı olarak talep gören altın, ‘corona’ döneminde merkez bankalarının gevşeme adımlarından destek buluyor. Merkez bankalarının gevşeme adımları tahvil (borç senedi) getirilerini aşağı çekerken, diğer varlıkların değerini düşürerek enflasyon endişesini artırıyor ve böylece altını daha cazip hale getiriyor.

Reuters’ın bu ay 37 analist ve işlemci arasında yaptığı anket, altın fiyatları için medyan (ortanca) tahminin 2020’de ortalama 1639 dolar ve 2021’de 1655 dolar olduğunu gösterdi.

Tahminler, ocak ayındaki ankete göre daha da yükseldi. Ancak yine de anket verileri yaşanan bu artışların ardından yükseliş eğiliminin durabileceğini gösteriyor. Ocak ayındaki ankette altın fiyatlarının bu yıl ortalama 1546 dolar ve 2021’de 1600 dolar olması bekleniyordu.

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Analistlerin açıklamasına göre, altın, diğer para birimlerine sahip alıcılar için altını daha maliyetli hale getiren güçlü seyreden dolar ve birçok tüketicinin tecrit altında kaldığı ve gelirini kaybettiği Hindistan ve Çin gibi yerlerde azalan taleple baskılanabilir.

Finansal piyasaların tekrar düşmesi ve yatırımcıların ayakta kalabilmek için daha fazla likit varlığa para yatırmaları gerekmesi halinde fiyatlar da kırılgan olabilir.

Standard Chartered analisti Suki Cooper, “Fiyatların güvenli liman akışları ve likidite ihtiyaçları arasında bir savaşta kalmasını bekliyoruz” dedi.

Cooper, düşük tahvil getirileri ve daha fazla ekonomik destek tedbiri beklentisinin altına olan talebi uzun vadede sürdürebileceğini söyledi.