Reuters anketi: 2017 büyüme beklentisi yüzde 2.6’dan 3.9’a yükseldi

Darbe girişimi sonrası ekonomideki yavaşlamaya son vermek adına istihdam, ihracat ve üretime yönelik sağlanan teşviklerin ve ilk çeyrekte yaşanan yüzde 5’lik büyümenin ardından ekonomistlerin bu yıl için Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentileri nisan ayındaki ankete göre yukarı yönlü sert revize edildi.

Reuters’ın 41 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre büyüme beklentileri 2017 için yüzde 2.6’dan 3.9’a revize edilirken, 2018 beklentileri ise yüzde 3.2’den yüzde 3.3’e yükseldi. 2019 yılına ilişkin beklenti ise büyümenin yüzde 3.8’e hızlanması yönünde.

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OVP’ye göre GSYH’de 2017 yılında yüzde 4.4, 2018’de ise yüzde 5 büyüme öngörülüyor.

GSYH 2016 yılının üçüncü çeyreğinde başta darbe girişimi ve terör olayları olmak üzere küresel ticarette zayıflama, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında azalma ve jeopolitik gerginliklerle önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.3 daraldı. Bu daralmanın ardından inşaat, beyaz eşya ve mobilya sektörlerine yönelik uygulanan vergi indirimlerinin yanı sıra istihdama ve üretime yönelik de birçok teşvik verildi.

Büyüme 2016 yılı son çeyrek itibarıyla yeniden hız kazanırken, bu yılın ilk çeyreğinde ise iç talep ve ihracat öncülüğünde yüzde 5’e ulaştı.

Ekonomi yönetimi ise uzun bir süredir büyümede bu yılın yüzde 4.4 olan hedefin üzerinde tamamlanacağını düşünüyor.

Yetkililer Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) 2017’de büyümeye tek başına 1-1.5 puan destek sağlayacağını, piyasa tahminlerinin de yavaş yavaş OVP’ye yaklaşacağını öngörüyor.

Enflasyonda iyimserlik yok

Ankette büyüme tahminlerinde yapılan yukarı yönlü sert revizyonlara karşın enflasyon tahminlerinde ise bir iyimserlik görünmüyor.

Reuters anketinde enflasyon sorusuna cevap veren 35 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre 2017’de enflasyonun yılı yüzde 10 seviyesinde tamamladıktan sonraki iki yılda sınırlı bir düşüş göstermesi bekleniyor. 2018 enflasyon tahmini yüzde 8, 2019 tahmini ise yüzde 7.9 seviyesinde yer alıyor.

Tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) haziran ayında artış beklentilerine karşın yüzde 0.27 gerilerken, enflasyon yıllık bazda ise dokuz yılın zirvesi olan yüzde 11.87’den düşüşünü ikinci ayda da sürdürdü ve yüzde 10.90’a düştü. Piyasalar enflasyonun yılı yüzde 10 ya da hemen altında tamamlayacağını öngörüyor.

Ekonomi yönetimi ise enflasyonun tek haneli seviyelerde yılı tamamlayacağını düşüşün piyasaların beklediğinden daha hızlı gerçekleşeceğini belirtiyor.

Öte yandan Reuters anketinde cari açığın GSYH’ya oranı 2017 ve 2018’de yüzde 4.6 bekleniyor. Ankette TCMB’nin politika faizinde ise önümüzdeki dönemde anlamlı bir değişim öngörülmüyor.