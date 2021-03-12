Reuters anketi: 20 kurumdan 19’u faizde artış bekliyor

Merkez Bankası’nın (MB) önümüzdeki hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyonda tahminlerin üzerinde artış yaşanması ve TL’nin şubat ortasından beri yüzde 10’a yakın değer kaybetmesi ardından politika faizini 100 baz puan arttırması bekleniyor.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Reuters anketine katılan 20 kurumun 19’u politika faizinde artış bekliyor. Sadece bir ekonomist MB’nin politika faizini mart ayında sabit tutmasını bekliyor. Tahminlerin medyan (ortanca) beklentisi politika faizinin yüzde 17’den yüzde 18’e artacağı yönünde. Artış tahminleri ise 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor.

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Naci Ağbal başkanlığındaki MB, kasım ve aralık aylarında politika faizini toplam 675 baz puan arttırdıktan sonra, ocak ve şubat ayı para politikası kurulu toplantısında faizi yüzde 17’de sabit tutarak enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceğine dikkat çekmiş, öte yandan gerekirse ‘ilave parasal sıkılaşma’ yapacağını belirtmişti.

Reuters anketinde 2021 sonu politika faizi için tahmin veren 16 katılımcının medyan beklentisi yüzde 14.75 seviyesinde. 2021 sonu için beklentiler yüzde 14-18 bandında.

MB enflasyon raporunda yıl sonu hedefini yüzde 9.4 olarak belirlemişti. Enflasyon şubatta yüzde 15.61 ile beklentilerin üzerinde gelirken, beklenti nisana kadar yükselişin süreceği yönünde.

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Reuters anketine ilk faiz indiriminin zamanlamasına yönelik tahmin veren toplam 18 katılımcıdan dokuzu üçüncü çeyrek, sekizi son çeyrek ve bir tanesi önümüzdeki yıl ilk indirimi bekliyor.

Aynı sayıda katılımcıyla şubat ayında yapılan ankette ilk faiz indirimine ilişkin beklentiler yılın üçüncü çeyreğinde yoğunlaşmıştı. Bu ankette ilk faiz indirimi zamanlamasının bir miktar daha ötelendiği görüldü.

Merkez Bankası faiz kararını 18 Mart saat 14:00’te açıklayacak.