Reuters analizi: ABD Kürtlere desteği artırdıkça Türkiye’nin planları sekteye uğruyor

Ankara’nın Washington’ı Suriyeli Kürtlerden desteğini çekip Rakka operasyonu için desteğini Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) vermesi yönünde ikna etme umudunun sönmeye başladığı öne sürüldü.
Reuters’in haber analizi şöyle:
Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki savaşta ABD’nin Rakka operasyonunda Kürt müttefiklerine destek vermesiyle ivme kaybetse de Washington’a Kürt nüfuzu konusundaki endişelerini hafifletecek bir anlaşma için baskı yapmayı sürdürüyor.
Diğer yandan Suriyeli Kürt gruplar, Washington’un daha önce olduğundan daha güçlü şekilde arkalarında olduğunu düşünüyor ve sonunda özerklik hedeflerini destekleyeceğini umut ediyor.
Suriye savaşında en karmaşık cephelerden kuzeydeki çatışmalarda, son haftalarda IŞİD’in geniş bölgelerden geri çekilmesi veya yenilgiye uğraması sonucu hızlı bir ilerleme kaydedildi.
Rusya’nın desteklediği Suriye ordusu bundan faydalanarak Fırat Nehri’ne doğru bir koridor açtı ve Halep’e giden su rezervlerini güvence altına almanın yanında Türkiye’ye rağmen Kürtlerle sessiz bir ittifak oluştuğunun sinyallerini verdi.
Ankara ise Washington’u Kürtlerden desteğini çekerek Rakka’ya yapılacak nihai operasyon için desteğini Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) vermesi yönünde ikna etmeye çalışıyor, fakat buna yönelik umutlar son günlerde sönmeye başladı.
ABD ve Türkiye’nin bölgedeki farklı hedefleri Menbiç üzerinden ortaya çıkarken, ABD’nin geçen hafta Menbiç ve çevresine asker konuşlandırması Türkiye’nin kente yönelik bir adım atmasını engelledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye’nin Menbiç’teki YPG varlığına yönelik hassasiyetini net bir biçimde yeniden dile getirirken, NTV televizyonunda yer alan ifadelerine göre “YPG’nin kanton hayallerinin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Menbiç’e gidersek ve PYD orada olursa, onları vururuz” dedi.
YPG ise geçtiğimiz yıl kentin ele geçirilmesine yardımcı olmasının ardından Menbiç’ten çekildiğini ve kontrolü Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bıraktığını söyledi. Washington, stratejisini SDG etrafında inşa etti.
Pentagon, Menbiç’e güç göndermesinin ana hedefinin bölgedeki tarafların birbirleriyle çatışmalarını engellemek olduğunu belirtti.
ABD’de üst düzey bir general geçtiğimiz hafta YPG’yi güçlü bir şekilde savunarak, Türkiye’de gerçekleştirilen saldırılarla YPG arasında herhangi bir bağlantı olduğuna dair kanıt görmediğini belirterek Rakka’ya yapılacak nihai operasyonda YPG’nin de rol alacağı sinyalini vermişti.
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