Reuters analizi: ‘Evet’ ve ‘Hayır’ farkı çok az, hiçbir ankette yüzde 60 oranı yok

Reuters’ta yer alan bir analize göre, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oyları arasında çok az fark bulunurken, hiçbir ankette yüzde 60 gibi bir oranın bulunmadığı belirtildi.

Reuters’a konuşan AKP’li iki üst düzey yetkili, Mart ayı başında ‘Evet’in oranını yüzde 52 oranında olduğunu, ancak bir önceki ay bu oranın yüzde 55-56 oranında olduğunu belirtirken, Avrupa’yla yaşanan ‘referandum gerginliği’nden oy kazanmayı beklediklerini belirtti.

Araştırma şirketi ORC’nin 24-27 Mart tarihlerinde 81 ilde yaptığı ankete göre ise referandumda ‘Evet’ diyecek yurttaşların oranı yüzde 55.4.

Gezici: 51-53 oranında ‘Hayır’ çıkacak

Ancak Gezici Araştırma’nın sahibi Murat Gezici, son sekiz ayda yaptıkları 16 anketi hiçbirinde ‘Evet’ oyunun önde olmadığını kaydederek, sandıktanyüzde 51-53 oranında ‘Hayır’ çıkmasını beklediğini söyledi.

Öte yandan şu ana kadar yayınlanan hiçbir ankette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bazı hükümet yetkililerinin dile getirdiği gibi yüzde 60’lık bir oy oranı bulunmuyor.

Sözcü Aktay: Hiçbir ankette ‘Hayır’ önde değil

AKP Sözcüsü Yasin Aktay, “Şu ana kadar anketlerimizde ‘Evet’ oyunun önde olduğunu göstermeyen hiçbir sonuca rastlamadık. Ama anayasa değişikliğinin toplumsal uzlaşma çerçevesinde yüksek oranda kabul edilmesini istiyoruz” diye konuştu.

‘Erken seçim gündemde yok’

Hürriyet gazetesinin hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi ise, AKP’li yetkililerin önündeki anketlerde ‘Evet’ oyunun yükselişte olduğunu belirtirken, bunun Avrupa’yla yaşanan gerginliğin sonucu olduğunu söyledi.

Bir AKP’li yetkili ise, referandumdan çıkan sonuç ne olursa olsun erken seçime gitme taraftarı olmadıklarını dile getirdi.