Reuters analizi: Anketlerde ‘Evet’ önde ama AKP tabanı sert söylemlerden rahatsız

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğine ilişkin referandum öncesinde AKP’nin yaptırdığı anketlerde ‘Evet’in önde olduğu, ancak hükümet yetkililerinin sert söylemlerinden ötürü tabanın rahatsız olduğu belirtildi.

Reuters’ta yer alan analize göre bazı AKP’li yetkililer sert söylemlerin tabanı rahatsız ettiğini düşünürken, eğilim anketlerinin yönlendirmesiyle referandum sürecinde politika değişikliği gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

Yaptırdıkları ilk anketlerde ‘Evet’ oylarının önde olduğunu belirten AKP’li bir yetkili, “Şimdilik yüzde 52-56 aralığında bir evet söz konusu. Ancak rehavete kapılmamalıyız. Unutmayalım Haziran 2015 seçimlerinde partimizin oyu yüzde 41’e düşmüş, Kasım 2015’te yeniden yüzde 49’a yükselmişti. Bu fark liberal seçmenimizin oyları. Bu kesimi referandumda ‘Evet’ oyu kullanmaya ikna edersek sorun yaşamayız” diye konuştu.

‘MHP tabanında kararsız bir kesim var’

AKP’li başka bir yetkili ise ilk ankette ‘Evet’ oylarının yüzde 50-55 aralığında olduğunu belirterek, son anketlerde bu oranın yüzde 55-56 düzeyinde olduğunu söyledi.

Tabanlarında kararsız bir kesimin olduğunu belirten üst düzey MHP’li bir yetkili ise HDP’nin referandumda ‘Hayır’ tarafında olmasının MHP’li seçmeni ‘Evet’e ikna ettiğini belirterek, “Bize ‘Neden Erdoğan’ın savunduğu bir değişikliğe ‘Evet’ diyelim’ diye soranlar oluyor. Biz değişikliğin MHP’nin hassasiyetleri dikkate alınarak hazırlandığını, Anayasa’nın ilk dört maddesinin korunduğunu, ‘Türklük’ tanımının muhafaza edildiğini anlatıyoruz” dedi.

‘Evet’ler yüzde 55’e ulaşabilir’

ANDY-AR araştırma şirketi kurucusu Faruk Acar AKP’nin yüzde 10’luk kararsız ve liberal kanadının kritik önemde olduğunu kaydederken, “AK Parti ve MHP’nin toplam potansiyeli son seçimde yüzde 62’ydi. MHP’de de kararsız kesim var. Kararsızları ikna eden avantajlı olur. Evetler yüzde 55’e ulaşabilir. Oynaklığın aşağı ya da yukarı hareketinde doğru söylemler etkili olur” diye konuştu.

‘Hayır’ diyenler terörist iması bazı AKP’lileri rahatsız ediyor’

AKP’nin başını çektiği ‘Evet’ kampanyasında sert söylemlerin kullanılmasının referandum sonucunu etkileyeceğini düşünen AKP’ye yakın bir kaynak, “Muhalif Meral Akşener’in toplantısında elektriklerin kesilmesi, ‘Hayır’ diyenlerin terörist olduğunun ima edilmesi gibi durumlar bazı AK Partilileri rahatsız ediyor. Buna dikkat edilmeli” ifadelerini kullandı.

Konuya değinen Acar, “Hayır’cıların teröristlerle aynı çizgide buluştuğu söylemi, milliyetçiler dışındaki seçmence hoş karşılanmaz. AKP’nin 7 Haziran’da partiyi terk edip 1 Kasım’da geri dönen yüzde 8’lik seçmeninde, bu politikalarla ilgili kaygı var” derken, başka bir AKP’li yetkili, “Günlük anket yaptırıyoruz. Bazı söylemlerimizin ‘Evet’ oylarına zarar verdiğini tespit edersek, kampanya sürecinde söylem revizyonuna gideriz” dedi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen araştırma şirketi GENAR’ın başkanı İhsan Aktaş da, “Kampanyanın sert geçmesi AK Parti’nin lehine olmayabilir. Çünkü her partili her tercihe göre oy verebiliyor” diye konuştu.

‘Referandum sonrası kabine revizyonu olabilir’

Öte yandan AKP kulislerinde referandum sonrası için kabine revizyonu beklentisinin bulunduğu belirtildi. Kabinede yenilenmeye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden AKP’li bir yetkili, “Referandum sonrası bu değişimin hayata geçmesi mümkün. Erdoğan bu konuda Yıldırım ile uyumlu olarak bir adım atmayı tercih edecektir” diye konuşurken, başka bir yetkili “Referandum sonrası, yaklaşık beş-altı kişilik bir kabine revizyonu da bekleniyor” dedi.