Reuters analizi: ABD ve İran daha fazla çatışma istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, günlerdir süren öfkeli söylemini yumuşatırken, ABD askeri birliklerine yapılan füze saldırıları sonrası, İran’ın takındığı saldırgan tutumdan çıkmaya başladığını ima etti.

Fotoğraf: Reuters

İran, Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesine misilleme olarak Irak’taki ABD üslerine yönelik dün füze saldırısı düzenlemişti. Washington, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını söylerken, İran devlet kanalı 80 ABD’linin öldüğünü öne sürmüştü.

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Reuters analistlerine göre, her iki taraf da ABD’nin İranlı generali öldürmesinden sonra çıkan krizi çözmüş gibi görünüyor.

Trump, Irak’taki ABD askeri birliklerine İran tarafından yapılan saldırı sonrası ABD’nin karşı saldırıya geçmesinin gerekmediğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise İran’ın 16 tane kısa menzilli balistik füze atışını gerçekleştirdiğini ve bunların 11’inin Irak’taki Ayn el Esad hava üssüne ve bir tanesinin de Erbil’deki bir merkeze isabet ettiğini ama herhangi bir hasarın oluşmadığını açıkladı.

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Trump, “İşin gerçeği, böyle mükemmel bir orduya ve ekipmana sahibiz ama bu demek değil ki bunları kullanmak zorundayız. Bunları kullanmak istemiyoruz. Amerika’nın hem askeri hem de ekonomik gücü en büyük caydırıcıdır” dedi.

Trump ayrıca, ABD’nin “İran rejiminin saldırganlığına karşı İran’a derhal ilave ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlayacağını” sözlerine ekledi ancak yaptırımlar hakkında detay vermedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ‘Amerika’ya ölüm’ sloganları atan kalabalığa yönelik olarak yaptığı açıklamada, ABD askeri üslerine yapılan füze saldırılarının ABD’nin ‘yüzüne atılan bir tokat’ olduğunu ve ABD’nin bölgeyi terk etmesi gerektiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif, Irak’taki ABD hedeflerine yönelik füze saldırılarının ‘meşru müdafaa’ olduğunu ve Washington’ın misilleme konusundaki değerlendirmesinin ‘yanılsamalara‘ dayanmaması gerektiğini belirtmişti.

Zarif, ayrıca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Savaşın şiddetlenmesini istemiyoruz ama herhangi bir saldırganlığa karşı kendimizi koruyacağız” ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’ın CBC News’e yaptığı açıklamaya göre ise, ABD, İran’ın müttefiki milis gruplarına mesaj göndererek ABD hedeflerine saldırılmamasını istediğine dair istihbarat aldı.