Reuters analizi: ABD, Çinli Huawei’nin 5G için çalışan çip birimini hedef aldı

Çin ile teknolojik üstünlük savaşı yürüten ABD, geçen hafta attığı yeni bir adımla Çinli cep telefonu ve telekom ekipmanı üreticisi Huawei’nin çip tasarlayan birimi HiSilicon’u hedef adı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kısa sürede Çin’in kendi bilgisayar çiplerini üretme hayalinin baş aktörü haline gelen HiSilicon’un ABD’nin hamlesinden sonra başarı için ihtiyaç duyduğu araçlara ulaşamayacağı düşünülüyor.

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Trump yönetimi geçen hafta da Huawei’nin çip tasarlamak ve üretmek için dünyanın herhangi bir yerinden yazılım veya ekipman almasını durduracak bir girişimde bulunmuştu.

ABD’li yetkililer bunun tek bir Çinli şirkete karşı başlatılmış en kısıtlayıcı hamle olduğunu ifade ediyor. Çin Komünist Partisi açısından ‘stratejik bir araç’ olarak nitelenen Huawei, ABD’nin ‘casusluk’ iddialarını reddetmiş ve son atılan adımı ‘keyfi ve kötü niyetli’ gördüğünü belirtmişti.

Neredeyse sadece Huawei için çip geliştiren HiSilicon 2004 yılında kurulduktan sonra ABD, Kore ve Japon şirketlerin hakim olduğu çip pazarında arka planda kaldı. Birçok elektronik şirketi gibi Huawei de cihazlarında kullandığı çiplerde başka üreticilere bağımlı durumdaydı.

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Ancak son dönemde ar-ge alanında yapılan büyük yatırımlar HiSilicon’un mesafe katetmesini sağladı. 7 bin çalışanı bulunan şirket Huawei’nin hem küresel akıllı telefon pazarında hem de yeni gelişen 5G ağında önemli bir oyuncu haline gelmesini sağladı.

HiSilicon’un geliştirdiği Kirin işlemciler Apple’ın ve Qualcomm’un geliştirdiği işlemcilerle aynı seviyede görülüyor. Bu, Çinli bir şirketin çip üretiminde küresel seviyede rekabet edebildiği az sayıda örnekten birisi olarak ifade ediliyor.

HiSilicon aynı zamanda Huawei’nin ABD ile rekabet içerisinde olduğu 5G alanında da elini güçlendiren faktörlerden birisi konumunda.

Huawei mart ayında 2019 yılında sattığı 50 bin 5G baz istasyonunun yüzde 8’inin ABD teknolojileri kullanılmadan HiSilicon çipsetleri kullanılarak üretildiğini duyurmuştu.