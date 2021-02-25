Reuters: Albayrak söylentisi piyasayı baskılıyor, TL negatif ayrışıyor

Dolar/TL kasımdan beri uygulanan ve TL’de yüzde 20 değer kazancı ile yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına yeniden dönüşünü getiren politikaların sürdürülüp sürdürülmeyeceğine ilişkin endişelerle baskı altında.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Merkez Bankası (MB) rezervlerinde, ekonomi yönetiminde kasım ayındaki değişim öncesi iki senede yaşanan 128 milyar dolarlık kayıpla başlayan tartışmalar, kısa sürede yerini kabine revizyonuna ilişkin tartışmalara bıraktı.

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Reuters ajansının analizine göre, rezerv kayıpları ile gündeme gelen Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak’ın yeniden kabinede görev alma olasılığına ilişkin söylentiler piyasada baskı oluşturmuş durumda.

Görev alabilir

Reuters’ta dün yayınlanan bir haberde, AKP kaynakları görevlendirmenin gündemde olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararında temkinli olacağını, eğer atayacaksa da Albayrak’ın ekonomi dışında görev alabileceğini söyledi.

Ancak bazı AKP kaynakları ise, ‘böyle bir beklentinin ayakları yere basmıyor’ söylemiyle süreci reddediyor.

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Piyasadaki ana endişe kasımdan beri uygulanan TL’de yüzde 20 değer kazancı ve yabancı yatırımcıların 20 milyar dolar gibi hatırı sayılır bir tutarla Türkiye piyasalarına yeniden dönüşünü getiren politikaların sürdürülebilirliği oldu.

Geçen hafta 6.9’a kadar gerileyen dolar/TL dün 7.25’e kadar yükseldikten sonra bu sabah güne 7.2’nin altında başladı.

Ekonomi yönetimindeki değişimin yaşandığı kasım ayından bugüne neredeyse aralıksız her gün benzer para birimlerinden pozitif ayrışan TL’de bu hafta itibariyle negatif ayrışma görülüyor.

‘Sık şoklar yaşayabiliriz‘

İstanbul Analytics’ten Atilla Yeşilada bunu şöyle değerlendirdi: “Dövizde çalkantının fitilini CHP’nin Albayrak’a yönelttiği suçlamalar ve AKP’nin yüksek perdeden savunması olduğunu kabul ediyoruz. Albayrak ve izlediği ekonomik politikalar cephesinden saldırmak CHP ve millet ittifakı paydaşlarının son zamanlarda icat ettiği en akıllı siyasi hamle oldu.”

Yeşilada şöyle devam etti: “Dün de kulislerde Albayrak’ın Enerji veya Dışişleri Bakanlığı’na atanacağına dair duyumlar yayıldı. Erdoğan bunları yalanlayamaz, ama Albayrak kabinede görev almayacağını açıklayabilir. Bu durumda TL’de çalkantı yaratan birincil neden bertaraf olur. Aksi, halde… AKP’deki 24 Mart Büyük Kongresi’ne kadar dövizde sık şoklar yaşayabiliriz.”

CHP’nin MB rezervlerindeki azalışla ilgili soruları, hem bakanlık hem de cumhurbaşkanlığı danışmanları tarafından sert tepkilere yol açtı. Erdoğan ise Albayrak döneminde MB rezervlerinde yaşanan düşüşü, ‘ödemeler dengesinde sıkıntı yaşamamak adına yapıldığı’ söylemiyle savundu.