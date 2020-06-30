Reuters: AB’nin seyahat için ‘güvenli ülkeler’ listesinde Türkiye yer almıyor

Avrupa Birliği’nin (AB) bugün açıklanması beklenen acil olmayan durumlar için seyahat etmesi ‘güvenli ülkeler’ listesinde Türkiye, Rusya ve ABD yer almayacak.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Reuters’a konuşan üç diplomat AB’nin tatil veya iş amacıyla 14 ülkeye seyahat edilmesine ön onay vermesinin beklendiğini ifade etti.

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Liste Türkiye saati ile 13:00’e kadar tamamlanması beklenen oylamadan sonra açıklanacak.

Taslakta seyahate izin verilen ülkeler arasında Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay bulunuyor.

Bu oylama AB ulaşım endüstrisini ve özellikle salgından darbe alan Avrupa’nın güneyindeki turistik bölgeleri desteklemeyi amaçlıyor.

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Çin geçici olarak listede kendine yer buldu. Ancak AB, Çin’in de Avrupa ülkelerine ziyarete izin vermesini istedi.

Ülkelerin listede yer alması için mütekabiliyet esasında seyahatlere izin vermeleri gerekiyor.

Listenin kabul edilmesi için AB nüfusunun yüzde 65’ini temsil eden en az 15 ülkenin teklifi kabul etmesi gerekiyor. Diplomatlar teklifin yeterli oyu almasına kesin gözüyle baktıklarını ifade etti.

Bu liste AB üyesi ülkelere tavsiye niteliğinde olacak. Yani ülkeler çok büyük ihtimalle listenin dışında kalan ülkelere sınırlarını açmayacak ama listedeki 14 ülkeden ziyaretçiler için çeşitli kısıtlamalar getirerek kapılarını açacak.