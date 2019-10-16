Reuters: ABD’li uçaklardan Türkiye destekli Suriyeli savaşçılara ‘güç gösterisi’

ABD’ye ait savaş uçakları Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü hava harekatı sırasında ABD birliklerinin çok yakınına gelen Türkiye destekli Suriyeli savaşçılara ‘güç gösterisi‘nde bulundu.
Reuters’a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen ABD’li yetkili, kuzeydoğu Suriye’deki Türkiye destekli savaşçıların fazla yaklaşmasının ardından ABD hava kuvvetleri uçaklarının bölgede uçuş gerçekleştirdiğini ve güç gösterisinin ardından Türkiye destekli savaşçıların geri çekildiğini söyledi.
Pentagon’dan konu hakkındaki sorulara yanıt gelmedi.