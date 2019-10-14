Reuters: ABD yaptırımları, Türkiye’nin ‘insan hakları ihlalleri’ne göre şekillenecek

ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırımlarının içeriği, netleşmeye başladı. Bloomberg, Trump yönetiminin Dışişleri, Savunma ve Hazine bakanlıklarının birlikte çalışarak pazar günü yaptırımlara son şeklini verdiğini bildirdi. Reuters ise Beyaz Saray’ın Türkiye’nin harekat sırasındaki insan hakları ihlalleri konusunda giderek artan baskı altına girebileceğini kaydetti.

Akçakale’de Türk birliklerinin geçişi. Fotoğraflar: Reuters

Bloomberg’e konuşan ABD’li yetkililer, Trump yönetiminin, Türk askeri birimlerine yönelik askeri faaliyetler, silah ihracatı ve enerji nakliyatı konularında uygulanacak cezai yaptırımlar konusundaki seçeneklerin açık tutulduğunu bildirdi.

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Esper: Trump, ABD birliklerinin Kuzey Suriye’den çekilmesi talimatı verdi

CBS televizyonunda bir programa katılan ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise Türkiye’nin harekatının devam ettiği bölgede ‘Kürtlerin infaz edildiğine’ ilişkin bir soruya, “Bazı Kürtlerin infaz edildiği doğruysa, bu bir savaş suçudur” karşılığını verdi. Esper’in açıklamasının, ABD’de, Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlar konusunda çok geç kalındığına ilişkin yorumlara neden olduğu belirtiliyor.

Esper, ABD Başkanı Donald Trump ile cumartesi gecesi söz konusu yaptırımları konuştuklarını, bir ulusal güvenlik ekibiyle bölgedeki durum hakkında görüş alışverişinde bulunduktan sonra Trump’ın, Kuzey Suriye’deki ABD birliklerinin çekilmesi talimatı verdiğini söyledi. Ancak Esper, Trump’ın, ABD birliklerinin tamamen Suriye’den çıkması talimatı vermediğini de vurguladı. Trump ve Esper’in salı günü (yarın) yeniden bir araya gelmeyi planladığı bildiriliyor.

Kobani’deki ABD devriyesinin bugünkü görüntüleri.

‘Beyaz Saray, Türkiye’nin insan hakları ihlalleri konusunda büyük baskı altında kalabilir’

Bu arada Reuters, Beyaz Saray’ın, Türkiye’nin harekat sırasındaki çok sayıda insan hakları ihlali raporu konusunda giderek artan baskı altında kalabileceğini bildirdi.

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Reuters’e konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, bir Kürt siyasetçinin ve Kürt savaşçıların öldürülmesiyle ilgili raporlar üzerinde çalıştıklarını ve Washington’ın bu raporları ‘rahatsız edici’ bulduğunu belirtti.

Bir başka ABD’li yetkili ise bu raporların yaptırım kararında etkili olacağını söyledi.

Reuters: Türk lirası en kötü performans gösteren para birimi oldu

Öte yandan Reuters, harekat ve yaptırımlarla ilgili açıklamalarla değer kaybeden Türk lirasının, ekim ayında ‘en kötü performans gösteren para birimi’ haline geldiğini bildirdi.