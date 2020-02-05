Reuters: ABD, Türkiye’yle gizli İHA istihbarat programını durdurdu

ABD, Türkiye ile yürütülen insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin gizli istihbarat programını ‘Barış Pınarı Harekatı nedeniyle’ askıya aldığını açıladı.

Fotoğraf: DHA

Reuters’a konuşan dört ABD’li yetkili, kararın Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik ekim ayında başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle verildiğini belirtti.

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Her iki ülkenin de terör örgütü olarak nitelendirdiği PKK hakkında istihbarat toplamak için kullanılan İHA’ların İncirlik üssünden kaldırıldığını ifade eden yetkililer, araçların Kuzey Irak bölgesindeki hareketliliğe ilişkin bilgi paylaştığını söyledi.

Pentagon sözcüsü şöyle konuştu: “Türkiye’nin PKK’ya karşı savaşını onlarca yıldır birçok şekilde destekledik. Politikamız gereği bu tür operasyonel konularla ilgili açıklama yapmıyoruz.”

Bir ABD’li yetkili ise programın durdurulmasıyla birlikte ‘Türkiye’nin PKK’ya karşı mücadelesinin daha zor ve maliyetli hale geleceğini’ belirtti.

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Türk yetkili doğruladı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama gelmemesine rağmen, Reuters’ın ulaştığı bir yetkili söz konusu programın durdurulduğunu doğruladı.

“Türkiye kendi ürettiği İHA’larla istihbarat edinme konusunda son yıllarda artık güçlük yaşamıyor” diye konuşan Türk yetkili ‘bu kararın iki müttefik ülke arasındaki ilişkiye bir katkı sağlamayacağını’ belirtti.