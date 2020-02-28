Reuters: ABD, Türkiye’ye bilgi paylaşımı ve ekipman yardımına hazırlanıyor

ABD’li bir yetkili, Türkiye’ye Suriye’nin İdlib bölgesinde ‘acil olarak’ bilgi paylaşımı ve ekipman yardımı yapmak için arayışta olduklarını açıkladı.

Reuters’e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘önde gelen bir yetkilisi’, Suriye hükümet güçlerinin saldırılarına karşı Türkiye’ye öncelikle bilgi paylaşımı ve ekipmanlar göndererek yardımcı olmak istediklerini söyledi.

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Söz konusu yetkili, şöyle konuştu: “Türklere destek için arayıştayız. Ancak tekrar belirteyim ki, bu, ABD birliklerinin askeri hareketlerini kapsamayacaktır. NATO üyesi ve büyük yabancı askeri satış ortağımız olarak, Türklerle çeşitli bilgi paylaşımı ve ekipman ilişkilerimiz var. Onlara hemen yardım etmek için acil olarak ne yapabiliriz, bakıyoruz.”

Pompeo: Yardım seçeneklerini gözden geçiriyoruz

Öte yandan Amerika’nın Sesi’ne göre, ABD dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız. Bu saldırı karşısında Türkiye’ye yardım seçeneklerini gözden geçiriyoruz” dedi.