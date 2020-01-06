Reuters: ABD askerleri Irak’tan çekileceklerini bildirdi

ABD askeri makamlarının, Irak Meclisi’nin ‘yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması’ kararının ardından, Irak’tan çekileceklerine ilişkin Irak Savunma Bakanlığı’na mektup gönderdikleri iddia edildi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise Pentagon’da yaptığı açıklamada “Irak’tan çekilme söz konusu değil” derken, mektubun varlığını yalanlamadı. Esper, ‘Mektubun ABD askerlerinin yerinin değiştirilmesi ile ilgili olabileceğini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters, söz konusu ‘mektubu gördüğünü’ ifade eden muhabirine dayandırdığı haberinde, 5 bin ABD askerinin hepsinin Irak’tan ayrılıp ayrılmayacağının, kesin olmadığını belirtti.

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ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Irak görev kuvveti komutanı Tuğgeneral William H. Seely III tarafından yazıldığı belirtilen mektubun, Irak Savunma Bakanlığı’nın Bağdat’taki Ortak Operasyonlar Merkezi’ne hitaben yazıldığı belirtildi.

Mektupta şu ifadelerin yer aldığı öne sürülüyor: “Irak Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına saygılarımla… Irak Parlamentosu ve Başbakanı’nın talebiyle, Irak Ortak Operasyonlar Görev Gücü kuvvetleri, önümüzdeki günler ve haftalarda, pozisyonlarını yeniden belirleyecek ve bu yönde harekete geçmeye hazırlanmaktadır. Ayrılışımız ile ilgili egemen kararınıza saygılıyız. Bu süreçte, Bağdat’taki Uluslararası Bölge civarında helikopter uçuşlarında artış olacaktır.”

Pentagon Sözcüsü mektubun doğruluğu konusunda bilgi vermezken, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Pentagon’da yaptığı açıklamada, ‘Irak’tan çekilmelerinin söz konusu olmadığını, söz konusu mektubun da ABD birliklerinin yer değiştirmesi ile ilgili olabileceğini’ söyledi.