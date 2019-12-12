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Yaramazlara biraz batar!

Reuters: AB liderleri, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı reddecek

Avrupa Birliği (AB) liderleri bugün Yunanistan’ı destekleyerek Türkiye ile Libya arasında imzalanan ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması’na (DYAS) ilişkin mutabakat muhtırasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklayacak.

Fotoğraf: DHA

Yunanistan, anlaşma üzerine Libya büyükelçisini ülkesine geri çekmişti. Yunanistan anlaşmanın kıta sahanlığını ihlal ettiğini ve Girit’in varlığını gözardı ettiğini ve belirtiyor.

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AB liderlerinin bugün başlayacak iki günlük zirve için hazırladığı taslak bildiride “Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına (DYAS) ilişkin Mutabakat Muhtırası üye olmayan ülkelerin bütünlük haklarını ihlal ediyor ve Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku sözleşmesiyle bağdaşmıyor” ifadesi yer alıyor.

Ankara ile Trablus arasında imzalanan anlaşma, Libya ve Türkiye’nin birbirine en yakın noktalarından deniz yetki alanları arasında bir koridor oluşturarak o bölgede petrol ve gaz aramalarının önünü açıyor.

Taslakta “AB Konseyi, Türkiye’nin bu eylemleri karşısında Yunanistan ve Kıbrıs’ın bütünlüğünü tartışmasız bir şekilde tekrar vurguluyor” ifadesi de yer alıyor.

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Yunanistan, BM’ye itirazda bulunmuş ve Libya ile Türkiye’nin deniz sınırları üzerine vardığı anlaşmanın Libya’daki ikinci iç savaşı durdurmak için BM’nin yardımıyla kurulmaya çalışan hükümeti olumsuz etkileyebileceğini savunmuştu.

Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescili için BM’ye bildirimde bulundu.

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