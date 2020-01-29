Reuters: 30 yıldır faaliyetteki HSBC bankası Türkiye’den çıkmayı değerlendiriyor

Uluslararası haber ajansı Reuters, Londra merkezli HSBC bankasının Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerdeki faaliyetlerini sonlandırmayı düşündüğünü bildirdi.

Ajansın haberine göre ‘konuya yakın kaynaklar’, geçici CEO Noel Quinn döneminde bankanın maliyetleri azaltmak için bazı adımlar atacağını söyledi.

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Buna göre banka, Türkiye, Ermenistan, Yunanistan ve Umman’dan çıkmayı planlıyor. Bir kaynak, alıcı bulunması halinde Türkiye’deki bankacılık biriminin satılabileceğini ifade etti. Ancak nihai karar verilmedi.

Kaynaklardan biri de 1990’dan beri Türkiye’de faaliyet gösteren HSBC’nin 2013’te 315 olan şube sayısının Eylül 2019 itibariyle 80’e gerilediğini, aynı dönemde çalışan sayısının 6 binden 2 bine düştüğünü ifade etti.

HSBC sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmadı.

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HSBC’nin geçici CEO’su Noel Quinn’in, bankanın yıllık sonuçları ve yeni stratejisini açıklayacağı 18 Şubat’ta maliyet azaltma önlemlerini açıklaması bekleniyor. Quinn, yönetim kurulu başkanı Mark Tucker yönetiminde tam zamanlı CEO olarak görev yapıyor.

Kayıp beklediğini raporlamıştı

Haberde, liradaki oynaklık ve ekonomik sorunların HSBC’nin karlarını olumsuz etkilemesi nedeniyle, Türkiye’nin banka için son yıllarda sorunlu bir ülke olduğu belirtildi. HSBC, 2018 yıllık raporunda kredi kayıplarının artmasını beklediğine işaret etti.

2018’deki TL krizi nedeniyle TL yaklaşık yüzde 30 oranında değer kaybederken, kısa süreli ancak sert bir resesyon yaşandı. Bu kriz Ankara’yı döviz kurunu dengelemeyi ve ekonomik büyümeyi yeniden canlandırmayı amaçlayan bir dizi yeni kuralla finans sektörüne düzenlemeler getirmeye teşvik etti.